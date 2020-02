Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos régióban fennmaradt megkövesedett lábnyomaik tanúsága szerint.","shortLead":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos...","id":"20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99180ce6-a5b9-47ad-8cc2-60cdbf034121","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","timestamp":"2020. február. 08. 16:03","title":"Forró talaj: merre jártak a dinoszauruszok 183 millió éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt nem kaptak. A Magyar Hang szerint 300 ezer tételnyi \"kifogásolt tartalom\" volt Kaleta hivatali gépén.","shortLead":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt...","id":"20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4137a-d831-484f-a5ea-f742d919cb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","timestamp":"2020. február. 09. 13:27","title":"Index: Gyermekpornográfia miatt tartóztatták le a perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","shortLead":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","id":"20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc47ec5-8ff1-449d-bd79-b5d26afc2b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","timestamp":"2020. február. 08. 14:41","title":"Videó: Kivezettek egy embert a szélsőjobbos megemlékezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban - jelentette a rendőrség és a helyi média. A lövöldöző még szabadlábon van. Az incidensről több videó is készült","shortLead":"Legkevesebb tíz embert agyonlőtt, és többeket megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon...","id":"20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bbfb1-6c44-468e-80fc-76165bb6204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba5bd3-0078-4f7d-a4df-1d1fd28ffced","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tomeggyilkos_katona_lovoldozott_Thaifoldon","timestamp":"2020. február. 08. 13:53","title":"Tíz embert agyonlőtt egy katona Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar gazdasággal; átírták a keleti nyitás fogalmát, hogy legalább az új definíció szerint sikeres legyen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar...","id":"20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0d31-4094-42f4-8a64-c846361681f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","timestamp":"2020. február. 09. 07:00","title":"És akkor lassan kezdhetünk búcsúzni a magyar gazdasági csodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd00981-ff2a-4523-b04d-fed4a7953130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családi gazdaságok erősítését zengte évekig az Orbán-kormány, de mostanra már nyíltan a birtokkoncentráció szükségességéről beszél az agrárvezetés is. A gazdák mindenesetre kikaparták a gesztenyét: a politikai csatát megnyerték a Fidesznek. A most rendezett első országos gazdabálra csak az elit jutott be.","shortLead":"A családi gazdaságok erősítését zengte évekig az Orbán-kormány, de mostanra már nyíltan a birtokkoncentráció...","id":"20200208_Palfordulas_Traktorok_ezrei_helyett_csupan_egy_allt_a_Vigado_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd00981-ff2a-4523-b04d-fed4a7953130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb43520-abe3-45d7-b1b7-db8b29dafac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Palfordulas_Traktorok_ezrei_helyett_csupan_egy_allt_a_Vigado_elott","timestamp":"2020. február. 08. 16:00","title":"Pálfordulás: Traktorok ezrei helyett csupán egy állt a Vigadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]