[{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki vasárnap Mary Lou McDonald, a nacionalista tömörülés vezetője.","shortLead":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból...","id":"20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886a00d-f0de-45fc-ad70-34be06d3879f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","timestamp":"2020. február. 09. 18:19","title":"Patthelyzet az írországi választáson, a Sinn Féin nélkül aligha lesz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","shortLead":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","id":"20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1e00e-e674-4594-b2a2-a81b6cc93242","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","timestamp":"2020. február. 08. 12:40","title":"Antifasiszták és a rendőrök várták a Városmajorban a szélsőjobboldali megemlékezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nevet változtatnak.","shortLead":"Nevet változtatnak.","id":"20200208_Az_LMP_megtalalta_a_megoldast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e52aef-1c50-4dc3-bb72-b76f22247900","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Az_LMP_megtalalta_a_megoldast","timestamp":"2020. február. 08. 16:43","title":"Az LMP megtalálta a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51212379-b618-42bc-9035-e086443420a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"Nagyszeben közelében kisiklott szombat reggel a Budapestre tartó Fogaras nemzetközi gyorsvonat mozdonya, a balesetben...","id":"20200208_Kisiklott_egy_Magyarorszagra_tarto_gyorsvonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51212379-b618-42bc-9035-e086443420a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087b0f80-3794-4c2f-b7cd-9e32c1cdf169","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Kisiklott_egy_Magyarorszagra_tarto_gyorsvonat","timestamp":"2020. február. 08. 13:23","title":"Kisiklott egy Magyarországra tartó gyorsvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt más angliai személyekkel, akik Franciaországban kapták el a kórt.","shortLead":"Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt...","id":"20200209_Koronavirus__ujabb_fertozesek_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320ed5a3-127a-4f31-8f46-a2120e43ace7","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Koronavirus__ujabb_fertozesek_a_vilagban","timestamp":"2020. február. 09. 19:33","title":"Koronavírus - újabb fertőzések a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra vettük, melyik film milyen esélyekkel indul neki az év legfontosabb filmes eseményének, és megtippeltük a nyerteseket is.","shortLead":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra...","id":"20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c654054-196f-48f6-ab29-dc4e2fe541fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"Miért is nézzük idén az Oscar-gálát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]