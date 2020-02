Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott jelöltet állítani.","shortLead":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott...","id":"20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa89e4b-c519-422f-af27-3d481e5a5d54","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","timestamp":"2020. február. 10. 20:19","title":"A Sinn Féin kaphatta a legtöbb szavazatot az írországi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b3789b-6568-47aa-b28c-79345e9ae671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című alkotásáért az ismert amerikai színész és rendező Taika Waititi. Megragadta az alkalmat, hogy az Apple-nek is odaszúrjon.","shortLead":"A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat kapta a vasárnap esti díjátadó ceremónián Jojo Nyuszi című...","id":"20200210_taika_waititi_apple_billentyuzet_oscar_gala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b3789b-6568-47aa-b28c-79345e9ae671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8f3807-772c-48a0-9620-780a030d297b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_taika_waititi_apple_billentyuzet_oscar_gala","timestamp":"2020. február. 10. 17:03","title":"Az Apple is szóba került az Oscar-díj-átadón, és nem pozitív értelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","shortLead":"A képzés, amivel természetben kárpótolna a kormány azonban egy életre szól – véli Rétvári Bence államtitkár.","id":"20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4fc2c9-ad78-4edf-9d7e-2ceb0db34550","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Retvari_Surgossegi_beadvannyal_fordulnak_a_Kuriahoz_a_gyongyospatai_ugyben","timestamp":"2020. február. 12. 10:45","title":"Gyöngyöspata-ügy: a kormány azért nem fizet a roma családoknak, mert a pénz „nagyon gyorsan elmehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer látogatót várnak a katalán fővárosba, azonban ebben az évben minden más lesz, mégpedig a világot fenyegető koronavírus miatt.","shortLead":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer...","id":"20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d941a2d-37e1-4fda-b32f-c4b20a321995","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 10. 14:03","title":"MWC 2020: csak kezet ne fogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","shortLead":"Öt év után kapott újra nagyobb állami megrendelést a Közgép.","id":"20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e5844-2e71-4c2c-b89e-3873eb9db889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21845b8c-ae09-48a4-8700-31f16923dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_nap_visszateroje_Utepitesi_kozbeszerzest_nyert_a_Kozgep","timestamp":"2020. február. 12. 10:43","title":"A nap visszatérője: útépítési közbeszerzést nyert a Közgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]