[{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint 300 ezer tételnyi kifogásolt tartalom, vagyis gyermekekről készült pornográf fotó volt.","shortLead":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint...","id":"20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1c71b-6dc5-4e00-9bec-f00e78fc39fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","timestamp":"2020. február. 10. 15:32","title":"Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum szerint a „politikai mulasztás” vezet a tömeges fagyhalálhoz.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum szerint a „politikai mulasztás” vezet a tömeges fagyhalálhoz.","id":"20200210_122en_fagytak_halalra_tavaly_szeptember_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347ecab9-eccd-4590-b426-717651a30687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c53587-ca6a-4149-b014-001116f2704c","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_122en_fagytak_halalra_tavaly_szeptember_ota","timestamp":"2020. február. 10. 11:50","title":"Százhuszonketten fagytak halálra tavaly szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne a Szingapúrban elkapott betegség. A síközpontban és otthon biztosan megfertőzött másokat, volt, aki Spanyolországig vitte a kórt.","shortLead":"Egy francia síközpontba is ellátogatott, majd repülőn tért haza Angliába a projektmenedzser, amíg lappangott benne...","id":"20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26228db-2e4a-49f1-9440-ac6b627e736f","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_anglia_szingapur_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 13:40","title":"Legalább három országba adta tovább a koronavírust egy brit üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek hűtése. ","shortLead":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek...","id":"202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94efa7b2-bbc9-445e-b9f3-2db6057f6afd","keywords":null,"link":"/360/202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","timestamp":"2020. február. 10. 12:00","title":"Amelyik telefont bevonják ezzel a réteggel, az nem melegszik, mert „megizzasztja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c68056-3f6e-4d46-9d96-43edb547e1d1","c_author":"Diseri Dóra","category":"vilag","description":"Nem várt fordulatot vett Orbán Viktor németországi látogatása. A magyar miniszterelnök azért ment Berlinbe, hogy a kormányzó párt elnökével, Annegret Kramp-Karrenbauerrel, illetve Angela Merkel német kancellárral találkozzon, de közben a pártelnök bejelentette lemondását és német kormánykoalíció is megingott.","shortLead":"Nem várt fordulatot vett Orbán Viktor németországi látogatása. A magyar miniszterelnök azért ment Berlinbe...","id":"20200210_A_nemet_politikai_foldcsuszamlas_raomlott_Orbanra_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c68056-3f6e-4d46-9d96-43edb547e1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff8fbf3-89a6-4d10-8e5a-1d811730331a","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_nemet_politikai_foldcsuszamlas_raomlott_Orbanra_is","timestamp":"2020. február. 10. 18:01","title":"A német politikai földcsuszamlás ráomlott Orbánra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","shortLead":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","id":"20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f3473-99ca-4c27-87c0-c0bd4c3b985e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","timestamp":"2020. február. 11. 06:41","title":"Magyarország szembemegy a trenddel: nőttek a dízel-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]