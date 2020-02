Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai ország. "Argentína egy centet sem törleszt, amíg nincs vége a válságnak" – üzente meg a Nemzetközi Valutaalapnak a dél-amerikai ország. Argentína türelemre inti az IMF-et A kormányközeli lapot nem figyelmeztette a szolgáltató. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak leleplezni. A videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak leleplezni. Gyerekpornós részlet miatt törölték a Pesti Srácok YouTube-csatornáját. A Népszava úgy tudja, hogy a jelenlegi direktornak, Eszenyi Enikőnek két kihívója van. Hárman pályáznak a Vígszínház igazgatói posztjára. Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg. Másodfokú riasztást adtak ki a szélvihar miatt. Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos részletre. Erre figyeljen, akinek a házában kárt tesz a vihar. A portugál futballista a Mercedes G-osztály különleges tuningváltozatából kapott egy remek példányt. Így örült Ronaldo a piros masnis ajándék 800 lóerős terepjárónak - videó Az Egészségügyi Világszervezet a genfi konferenciáján jelentette be, hogy a védőoltás kifejlesztéséig a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel kell küzdeni a vírus ellen. A koronavírusként elhíresült kórokozó új nevet is kapott: COVID-19. WHO: Csak 18 hónap múlva lehet védőoltás a koronavírus ellen A hamarosan megjelenő Galaxy Buds+ fülest, akárcsak az elődjét, iPhone-nal is lehet majd használni. Jó hír lehet ez, miután Az AirPodsnál olcsóbb, de teljesítményében elfogadható eszközről van szó. Drágállja az AirPodsot? Akkor várja meg a Samsung új fülesét