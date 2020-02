Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja tartományban.

","shortLead":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja...","id":"20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab85cba-5504-413d-94b3-4c2eebe16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","timestamp":"2020. február. 16. 10:03","title":"6000 éves sírokat tártak fel a Nílus deltájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","shortLead":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","id":"202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488e287b-0e42-4425-96ed-e41b67ed9cba","keywords":null,"link":"/360/202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","timestamp":"2020. február. 16. 12:00","title":"Egyelőre hatástalan Orbán demográfiai csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes. Szerinte Donald Trump sokkal jobb beszédet mondott volna, mint ő, de azért így is agyondicsérte önmagát. Azonban riadót is fújt a miniszterelnök, veszélyes évek jönnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes...","id":"20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af017c05-f88e-4103-8a38-192469a318bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","timestamp":"2020. február. 16. 19:18","title":"Orbán meg nem értett zseninek gondolja magát, aki még mindig retteg Sorostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig lassult 5 százalék alá a magyar GDP-növekedés; soha nem látott mélységekben járt a forintárfolyam; bezárják az ózdi ABB-gyárat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Alig lassult 5 százalék alá a magyar GDP-növekedés; soha nem látott mélységekben járt a forintárfolyam; bezárják...","id":"20200216_Es_akkor_gdp_inflacio_forintarfolyam_kola_adomany_pszichologus_abb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37098952-7f91-4a83-b1a1-6710640978ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Es_akkor_gdp_inflacio_forintarfolyam_kola_adomany_pszichologus_abb","timestamp":"2020. február. 16. 10:30","title":"És akkor egy utolsó nagyot szólt a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. Még hálásabbak akkor, ha olyan téma kerül elő, mint az űrutazás. De sajnos van, amikor ez sem akar működni.","shortLead":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek...","id":"20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0964c6f1-da71-426c-ab30-fdfdec2f72cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Az év első játékát nem lesz nehéz elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt gyakorlatilag senkinek se. Az új mottó: addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Klímavédelem terén se ígért sok újat, az egyik, hogy Magyarország zöld állampapírokat fog kibocsátani.

","shortLead":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt...","id":"20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d89ab7-2b04-46da-b125-18ee51666aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","timestamp":"2020. február. 16. 16:42","title":"Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","shortLead":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","id":"20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc0edc-2132-4690-a4b5-d11524615791","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","timestamp":"2020. február. 15. 20:50","title":"Szijjártó: Jól vannak a magyarok a koronavírus miatt lezárt hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai autógyárnak fel kell függesztenie az erdőirtást az első európai Gigafactory tervezett területén. ","shortLead":"Az amerikai autógyárnak fel kell függesztenie az erdőirtást az első európai Gigafactory tervezett területén. ","id":"20200216_tesla_erdoirtas_berlin_gigafactory","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1b08f-b4b9-4cac-900f-a49a674613b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200216_tesla_erdoirtas_berlin_gigafactory","timestamp":"2020. február. 16. 22:22","title":"Kivágatna egy erdőt a Tesla, a német bíróság most leállíttatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]