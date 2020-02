Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec841ff-b23d-4060-8709-4d4b8b0c335b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur vendégeként.","shortLead":"A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur...","id":"20200220_gulacsi_peter_rb_leipzig_atalanta_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec841ff-b23d-4060-8709-4d4b8b0c335b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14b7c8-0837-4229-925d-c88a6df81bf5","keywords":null,"link":"/sport/20200220_gulacsi_peter_rb_leipzig_atalanta_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 20. 05:55","title":"Gulácsi sokat tett a Leipzig győzelméért, nagyot nyert az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana Fever együttesében is játszik majd az észak-amerikai profiligában.","shortLead":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana...","id":"20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b203d21d-bdab-43ca-bdd9-5d6d08edc4c4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","timestamp":"2020. február. 19. 19:50","title":"Amerikában is kipróbálja magát a kosárlabda-válogatott centere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","shortLead":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","id":"20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af451452-ad42-4cde-8adc-d87f97cbf82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Vészjóslóan fekete a legújabb, 1600 lóerős Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b84d88-b05f-4711-860f-58a5da527202","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bár a nagykövetségek és a hírszerzés között nagy az átjárás, a magyar szolgálatok – mint arra a perui nagykövet esete is rávilágított – nincsenek felkészülve a nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrésére.","shortLead":"Bár a nagykövetségek és a hírszerzés között nagy az átjárás, a magyar szolgálatok – mint arra a perui nagykövet esete...","id":"20200220_Kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b84d88-b05f-4711-860f-58a5da527202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1f70ef-206e-4fe9-ab41-717be493fb72","keywords":null,"link":"/360/20200220_Kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. február. 20. 07:00","title":"Annyi a váltás a magyar diplomáciában, hogy nehéz lett kiszűrni a kockázatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Lady Gaga dalt kellett folytatnia az „utca emberének” – ő pedig mindenkit meglepett.\r

