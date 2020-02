Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti milliárdos akár ebben is segíthetne.","shortLead":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. De a felcsúti...","id":"20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae320939-25b1-40e9-a3ad-82d4a3d37c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_erd_csozik_laszlo_meszaros_lorinc_kezilabda","timestamp":"2020. február. 20. 09:07","title":"Érd polgármestere pénzt kér Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","shortLead":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","id":"20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c945f8-ca8c-4e9d-82de-4873cdca64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","timestamp":"2020. február. 20. 10:30","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány a menekülteknek sem fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple okosóráján.","shortLead":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple...","id":"20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8def09cc-b98e-4cc0-a149-7c51f0e67068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","timestamp":"2020. február. 21. 14:33","title":"Már telefon sem kell, ha zenét hallgatna az Apple Watchon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt mondták ki bűnösnek.\r

\r

","shortLead":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és...","id":"20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbe678d-b687-4c46-8d66-9b26093e9479","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","timestamp":"2020. február. 20. 21:55","title":"Több mint három év börtönt kapott Trump volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen. Kiderült, egy igen különleges fajta csapódott a Földnek.","shortLead":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen...","id":"20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793bcee-909e-4ae7-9ac6-39c15fcf073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","timestamp":"2020. február. 21. 13:03","title":"Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten tovább erősödött a DK. ","shortLead":"Budapesten tovább erősödött a DK. ","id":"20200220_Ket_szocialista_politikus_atlep_a_DKba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3677c10-6cd3-42aa-8cd3-b0ffd8c57dac","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ket_szocialista_politikus_atlep_a_DKba","timestamp":"2020. február. 20. 14:25","title":"Két szocialista polgármester is átlép a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International Magyarország. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International...","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fa46-a300-4a54-9fd7-aee35de5ce65","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824dc51f-8c17-4faf-8268-b344f9abe517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökség új embereket akar - közölte az egyik kuratóriumi tag, aki nem önként távozott.","shortLead":"Az új elnökség új embereket akar - közölte az egyik kuratóriumi tag, aki nem önként távozott.","id":"20200221_Teljes_a_sorcsere_a_Jobbik_partalapitvanyaban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=824dc51f-8c17-4faf-8268-b344f9abe517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b11d4f-c282-45d0-bf15-63cb115810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Teljes_a_sorcsere_a_Jobbik_partalapitvanyaban_is","timestamp":"2020. február. 21. 20:17","title":"Teljes a sorcsere a Jobbik pártalapítványában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]