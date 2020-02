Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207973e0-2376-4f83-8a18-7b010a55cb91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvani Józsefet milliárdos vállalkozó, Prisztás József megölése miatt ítélték el 15 évre, múlt héten viszont a bíróság első fokon felmentette a korábbi vádak alól.","shortLead":"Hatvani Józsefet milliárdos vállalkozó, Prisztás József megölése miatt ítélték el 15 évre, múlt héten viszont a bíróság...","id":"20200221_Portik_testore_artatlanul_ult_8_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207973e0-2376-4f83-8a18-7b010a55cb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8e7839-1845-4e26-bd28-de907e776980","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Portik_testore_artatlanul_ult_8_evet","timestamp":"2020. február. 21. 21:46","title":"Portik volt testőre ártatlanul ült 8 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is ebből.","shortLead":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is...","id":"20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cbf277-8276-47eb-8d8c-d7f2f2abbe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","timestamp":"2020. február. 21. 10:46","title":"Koronavírus: nem kell a kereskedőknek olyan cipő, ami Kínában készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff33ed4-db65-460f-b140-7a8c3c49f0db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon nyugodtan lófrált a kaliforniai utcákon, a kutyák sem zavarták.","shortLead":"Nagyon nyugodtan lófrált a kaliforniai utcákon, a kutyák sem zavarták.","id":"20200222_Hatalmas_medve_latogatott_a_kertvarosba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff33ed4-db65-460f-b140-7a8c3c49f0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2a9d6b-3dca-4609-ba8c-a9d68090b59e","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Hatalmas_medve_latogatott_a_kertvarosba","timestamp":"2020. február. 22. 17:49","title":"Hatalmas medve látogatott a kertvárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heti két járatot töröltek.","shortLead":"Heti két járatot töröltek.","id":"20200222_Csak_pentekenkent_repul_mar_az_Air_China_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e04dc9-e37d-40ac-bc10-ba6db0cf4830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Csak_pentekenkent_repul_mar_az_Air_China_Budapestre","timestamp":"2020. február. 22. 20:30","title":"Csak péntekenként repül már az Air China Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja az Országos Bírósági Hivatal új elnöke. Elődje, Handó Tünde munkájáról nem mond véleményt, de határozott szándéka, hogy béke legyen a bíróságokon. Portréinterjú Senyei Györggyel.","shortLead":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja...","id":"202008_senyei_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b7ea5-d082-4c6b-8abb-28ac82bec9e8","keywords":null,"link":"/360/202008_senyei_gyorgy","timestamp":"2020. február. 21. 19:00","title":"Senyei György: \"A bíróságoknak a kritikával együtt kell élniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","shortLead":"Szívszorító videót tett közzé egy édesanya, óriási összefogás alakult belőle. ","id":"20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2727f7d-eebc-470b-bc81-dc37eab1ca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9957167e-fa5e-4aa7-883c-68f97b0d0ee8","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Zaklatas_iskola_Quaden_Bayles","timestamp":"2020. február. 21. 13:57","title":"Több ezer ember, köztük Hugh Jackman is védelmébe vette a kisfiút, akit zaklatnak az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden arra mutat, hogy elmarad a BKV sztrájk.","shortLead":"Minden arra mutat, hogy elmarad a BKV sztrájk.","id":"20200221_Havi_35_ezerrel_keresnek_majd_tobbet_a_BKVsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab41b09-d02b-4642-b6ab-e9b0b0602965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Havi_35_ezerrel_keresnek_majd_tobbet_a_BKVsok","timestamp":"2020. február. 21. 17:49","title":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a BKV-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]