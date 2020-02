Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony hétre számíthatunk, a talajmenti fagyoktól a szélviharon és zivataron át a tavaszi melegig.","shortLead":"Változékony hétre számíthatunk, a talajmenti fagyoktól a szélviharon és zivataron át a tavaszi melegig.","id":"20200223_Akar_18_fok_is_lehet_a_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb5cec6-f391-47a2-92ea-39a5dc69940c","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Akar_18_fok_is_lehet_a_jovo_heten","timestamp":"2020. február. 23. 15:10","title":"Akár 18 fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Általános áremelést nem tervez a BKK, inkább más módszerrel növelnék a bevételeiket – többek közt erről is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában Varga Ivett, a cég új vezérigazgatója. A Lánchíd felújításáról vannak elképzeléseik, ám végleges döntés nincs, ahogy az e-jegyre is várni kell még. ","shortLead":"Általános áremelést nem tervez a BKK, inkább más módszerrel növelnék a bevételeiket – többek közt erről is beszélt...","id":"20200224_BKKvezer_amit_ma_latunk_az_nem_elektronikus_jegy_hanem_mobiljegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c88cefb-af52-43a6-9097-cea07679d2b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_BKKvezer_amit_ma_latunk_az_nem_elektronikus_jegy_hanem_mobiljegy","timestamp":"2020. február. 24. 06:30","title":"BKK-vezér: Néhány éven belül lesz e-jegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","shortLead":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","id":"20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a64bbb-2755-44e5-8007-9078fe0c1746","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","timestamp":"2020. február. 23. 15:45","title":"Elhagyhatták a karantént, jól vannak a Vuhanból hazatért németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A köztársasági elnöknek kötelessége lenne az Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68f0be-48db-4d55-814e-758569e54f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Schiffer_Karterites_szintlepes","timestamp":"2020. február. 24. 12:28","title":"Schiffer: Kártérítés, szintlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","shortLead":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","id":"20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54421ea0-5967-4a5a-a757-43d2092e6e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","timestamp":"2020. február. 24. 09:46","title":"Giorgio Armani: Sokféleképpen meg lehet erőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","shortLead":"Még a tevéket is készültségbe helyezték Ahmedabadban. Trumpot majmokkal várják, viszont összeomlott a pódiuma.","id":"20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7ed6f2-89bd-4dbc-89af-3fca4f9f9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86357a-300a-4ded-a7c8-8cf27a0e896a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Tobb_meteres_fallal_takarjak_el_a_nyomornegyedet_Trump_indiai_vizitje_elott","timestamp":"2020. február. 23. 21:45","title":"Majmokkal és tevékkel várják Indiában Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","shortLead":"A 33 éves autót eddig alig használták, végig garázsban tárolták, esőt sosem látott.","id":"20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f008f-c8b9-4383-bb53-e28e352391a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321a407-6d30-4da7-9a9f-cdf69df92e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_25_ezer_kilometer_sincs_ebben_ez_elado_magyar_zsiguliban_lada","timestamp":"2020. február. 23. 06:41","title":"25 ezer kilométer sincs ebben ez eladó magyar Zsiguliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.","shortLead":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem...","id":"20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61d7d27-6539-4da0-88cf-4f791e22bf16","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","timestamp":"2020. február. 22. 20:00","title":"Kim Dzsong Un tud élni – egy diktátor családja és egyéb furcsa hobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]