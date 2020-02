Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonalmádi fideszes képviselőjét nemrég ittas vezetésen érték, aztán pedig még neki állt feljebb.","shortLead":"Balatonalmádi fideszes képviselőjét nemrég ittas vezetésen érték, aztán pedig még neki állt feljebb.","id":"20200227_fidesz_balatonalmadi_becsuletsertes_ittas_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc4a5eb-8002-4b75-9aed-ea76a4aed761","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_fidesz_balatonalmadi_becsuletsertes_ittas_vezetes","timestamp":"2020. február. 27. 13:58","title":"Kilép a Fideszből a rendőröket szidalmazó politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.","shortLead":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső...","id":"202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6719c9cc-202a-4c9c-a097-4fdae39052ca","keywords":null,"link":"/360/202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","timestamp":"2020. február. 28. 07:00","title":"Nagy bajban lesznek az offshore-lovagok, ha ezt egyszer bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","shortLead":"A szervezők szerint nincs olyan ok, amely miatt egyetlen országgal szemben is intézkedéseket kellene bevezetni. ","id":"20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10de13ce-7068-4498-b87d-7365efa11e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58130a-30df-452e-8914-75610bb6bc68","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_utazas_kiallitas_olaszorszag_eger_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. február. 26. 10:23","title":"A járvány ellenére megtartják az Utazás kiállítást, Olaszország és Eger a két díszvendég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet kihasználva lehallgatható a készüléken zajló adatforgalom. Több gyártó már kiadta a rést betömő frissítést.","shortLead":"Otthoni és irodai wifi routerekben, okostelefonokban és számítógépekben is megtalálható egy sebezhetőség, melyet...","id":"20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2049dbe-a7d5-4cdb-a494-1b7f3fb0dbf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_krook_lehallgatas_serulekenyseg_wifi_internetkapcsolat","timestamp":"2020. február. 27. 15:03","title":"Lehallgatásra alkalmas rést találtak wifi chipekben, egymilliárdnál is több telefon, gép, router érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3c41a3-ee4c-4b10-89f8-0da38c1a795e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista képviselő és honvédelmi miniszter beadványát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították, mert az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa nem találta meg benne, mit tart alkotmánysértőnek a politikus.","shortLead":"A volt szocialista képviselő és honvédelmi miniszter beadványát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították, mert...","id":"20200227_Ab_Szekeres_Imre_nem_tudta_megindokolni_miert_serti_ha_korrupt_maffiabaloldalinak_nevezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3c41a3-ee4c-4b10-89f8-0da38c1a795e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d7174c-1fb7-4749-b6f3-6bb9b5a8e8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Ab_Szekeres_Imre_nem_tudta_megindokolni_miert_serti_ha_korrupt_maffiabaloldalinak_nevezik","timestamp":"2020. február. 27. 13:13","title":"Ab: Szekeres Imre nem tudta megindokolni, miért alkotmánysértő, ha korrupt maffiabaloldalinak nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja, hogy a készülék megtestesíti azt, amit innovációnak nevezünk 2020-ban a mobiltechnológiában.","shortLead":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja...","id":"20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68190a4b-7908-4634-b481-6e5062aaf818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","timestamp":"2020. február. 27. 10:03","title":"Holnap megmutatják az androidos telefont, melyet 2020 etalonjának gondol a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","shortLead":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","id":"20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8007-8fca-4b61-b762-057180369b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","timestamp":"2020. február. 26. 18:46","title":"2,5 millióért ad egy ujjlenyomatot a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","shortLead":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","id":"20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0f7aa-4f3f-4b8d-9add-24efa0252f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","timestamp":"2020. február. 27. 07:54","title":"Újra iskolába járna a tanárnőjét megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]