[{"available":true,"c_guid":"f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen vasárnap este Prágában.\r

\r

","shortLead":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen...","id":"20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b58db-c6b8-4f0a-ae7a-a7b443b2cf54","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 01. 21:42","title":"Azért tüntettek Prágában, mert nem akarnak Magyarország útjára térni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem jelentene semmit.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselői úgy akarják hatályon kívül helyeztetni a trianoni békét kihirdető törvényt, hogy az nem...","id":"20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83299c6e-abe2-41aa-82d6-75821679beee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c1cc3-e8a9-46c2-ab13-28c86ed66534","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Ures_jogi_csurcsavaras_A_Mi_Hazank_Trianonjavaslata","timestamp":"2020. március. 02. 18:45","title":"Üres jogi csűrcsavarás A Mi Hazánk Trianon-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok által végzett kutatás.","shortLead":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok...","id":"20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5cb38f-fca9-4837-9605-47cd73f55b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","timestamp":"2020. március. 02. 18:33","title":"Egy új kutatás szerint igen jól jár, ha egy hónapra abbahagyja a facebookozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","shortLead":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","id":"20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3401509-8b05-41cd-9448-235927fad2a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","timestamp":"2020. március. 03. 06:35","title":"Karanténba zárták a mongol elnököt, miután hazaért Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f172e24-a532-4cb2-a398-9e1fb40ba918","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görögök cáfolnak. Egyelőre az sem kizárható, hogy a török propaganda terjeszti a hírt.","shortLead":"A görögök cáfolnak. Egyelőre az sem kizárható, hogy a török propaganda terjeszti a hírt.","id":"20200302_A_torokok_szerint_meghalt_egy_sziriai_menekult_a_torokgorog_hataron_a_gorogok_cafolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f172e24-a532-4cb2-a398-9e1fb40ba918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8beedc-b53c-4fcc-ac6f-b535e1de8475","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_A_torokok_szerint_meghalt_egy_sziriai_menekult_a_torokgorog_hataron_a_gorogok_cafolnak","timestamp":"2020. március. 02. 13:22","title":"A törökök szerint meghalt egy szíriai menekült a török–görög határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170859-0fff-4026-9e92-4b0dc2fffe0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","timestamp":"2020. március. 01. 18:15","title":"Marabu Féknyúz: Pedagógusörömök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","shortLead":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","id":"20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcec677-f214-4228-a2b6-3639cc83f8d3","keywords":null,"link":"/elet/20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","timestamp":"2020. március. 01. 19:29","title":"Egyáltalán nem lesz az idén jégbor Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene. Véleménynyilvánító népszavazást írtak ki, amelynek ma este lesz eredménye.","shortLead":" A kormány a szentendrei belvárosban szeretné felépíteni a hidat, a városvezetés szerint máshol kellene...","id":"20200302_Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25458344-2682-459f-a7b7-616e47e78958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Nincs_is_engedelye_a_kormany_altal_eroltetett_szentendrei_hidnak","timestamp":"2020. március. 02. 17:10","title":"Nincs is engedélye a kormány által erőltetett szentendrei hídnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]