[{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","shortLead":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","id":"20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078f3aa-d2fa-4387-aaf1-a57ba11ed932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 12:50","title":"Csak egy kicsit kellene változtatnunk a szokásainkon, és máris jelentősen lassulna a fertőző betegségek terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","shortLead":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","id":"20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b113deb-bac7-43cf-8403-bcc9c00441a6","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","timestamp":"2020. március. 03. 06:14","title":"Takaró Mihály: Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.","shortLead":"Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.","id":"20200302_Koronavirus_megemeltek_a_jarvany_miatt_az_EUban_a_riasztasi_szintet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a503dc-bf0f-4c3d-9a6f-f1382668b4c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_megemeltek_a_jarvany_miatt_az_EUban_a_riasztasi_szintet","timestamp":"2020. március. 02. 13:08","title":"Koronavírus: megemelték az EU-ban a riasztási szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli választáson.","shortLead":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli...","id":"20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d13db2-1e79-4957-bd9a-0a4e3e116f34","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","timestamp":"2020. március. 03. 05:06","title":"Frissítették az izraeli exit pollt, lehet, hogy mégsem lesz Netanjahunak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos MacBook Próval állhat elő, melynek kijelzője megkaphatja a Mini-LED technológiát.","shortLead":"A világ talán legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint a vállalat márciusi bemutatóján egy 14 colos...","id":"20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c853deb-194a-41e6-b5d8-7a651d2dada1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_apple_14_colos_macbook_pro_bemutato_mini_led_kijelzo","timestamp":"2020. március. 04. 10:33","title":"Új MacBook Pro jöhet március végén, különleges kijelzővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","shortLead":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","id":"20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f0cc4-85af-4271-a71c-aea578f91dca","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","timestamp":"2020. március. 03. 13:23","title":"Péterfy Gergely: Aki rácseszett az életére, azt szeretné, hogy mindenki más is rácsesszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","shortLead":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","id":"20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd47d58-c873-4b5b-94cf-0c6f50fbc51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","timestamp":"2020. március. 02. 21:46","title":"Koronavírus: az Európai Parlamentet is lezárják a látogatók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]