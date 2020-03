Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyszabású rendezvényt elvileg 2020-ban is megtartják, de az eredetileg tervezettnél több mint 4 hónappal később.","shortLead":"A nagyszabású rendezvényt elvileg 2020-ban is megtartják, de az eredetileg tervezettnél több mint 4 hónappal később.","id":"20200311_a_koronavirus_miatt_aprilisban_nem_lesz_new_yorki_autoszalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d95c8f-c0a0-4821-a90f-7ad2a13190d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_a_koronavirus_miatt_aprilisban_nem_lesz_new_yorki_autoszalon","timestamp":"2020. március. 11. 08:31","title":"A koronavírus miatt áprilisban nem lesz New York-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision Blizzardba.","shortLead":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision...","id":"20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92833e-c3ab-45ce-9d57-26a69f9f4dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","timestamp":"2020. március. 11. 09:03","title":"Soros György feltűnt a Call of Duty és a Warcraft környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","shortLead":"Az alternatív gitárzenét játszó zenekar a Haza akarok menni című új albumát mutatja most be a hvg.hu kultúra rovatában.","id":"20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6015989-d729-4551-8151-0fcee3119cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a210b-4324-4dc2-9709-790fec819116","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Gyakran_menekultunk_haza__itt_a_Madrapur_uj_nagylemeze","timestamp":"2020. március. 09. 14:01","title":"\"Gyakran menekültünk haza\" – itt a Madrapur új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak. Pláne így van ez a családi életciklusok váltásainál. ","shortLead":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha...","id":"20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21707faa-b38d-4de4-b0a5-4925ded99db7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","timestamp":"2020. március. 10. 07:10","title":"A család folyamatosan fejlődő egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb7cda7-3fa1-4a24-a9e5-f221ffd4afd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Alkotmánybíróság épp akkor ítélte részben alaptörvény-ellenesnek az e-cigi-kereskedelem államosításának első körét, amikor a kormány teljessé tette a korlátozást.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság épp akkor ítélte részben alaptörvény-ellenesnek az e-cigi-kereskedelem államosításának első körét...","id":"2020310_ecigaretta_nemzeti_dohanyboltok_avallalkozas_joga_paragrafusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb7cda7-3fa1-4a24-a9e5-f221ffd4afd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3740337b-474b-46fb-ae5f-b5944d9abb4d","keywords":null,"link":"/360/2020310_ecigaretta_nemzeti_dohanyboltok_avallalkozas_joga_paragrafusok","timestamp":"2020. március. 10. 07:00","title":"Maga alá gyűrte az e-cigi-kereskedelmet is a kormány. Jól van ez így?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem derül. A tompítás nem a véletlen műve, és nem csak nálunk volt ilyen.","shortLead":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem...","id":"20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc13f8f3-4967-47ee-bc48-dc28fa8554be","keywords":null,"link":"/elet/20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","timestamp":"2020. március. 09. 17:29","title":"Magyarországon is cenzúrázták a Disney vállaltan homoszexuális karakterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf6d19e-5629-4c2b-95f9-58260c5fcf5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljesen felújított régi német puttonyos egészen kiváló állapotnak örvend. ","shortLead":"A közelmúltban teljesen felújított régi német puttonyos egészen kiváló állapotnak örvend. ","id":"20200311_14_millio_forintot_kernek_ezert_a_37_eves_dizel_zoldseges_merci_kombiert_w123","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf6d19e-5629-4c2b-95f9-58260c5fcf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bd84f9-9990-457a-90d9-898f6e469185","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_14_millio_forintot_kernek_ezert_a_37_eves_dizel_zoldseges_merci_kombiert_w123","timestamp":"2020. március. 11. 06:41","title":"14 millió forintot kérnek ezért a 37 éves dízel zöldséges-Merci kombiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]