[{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Az iskolák bezárásának részletszabályaira még mindig várni kell. Közben világszerte arról jönnek a hírek, hogy mindenki bezárkózik. ","shortLead":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Az iskolák bezárásának részletszabályaira még mindig várni kell. Közben...","id":"20200314_Bezaro_iskolak_leallo_focielet__percrol_percre_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2284c1fc-2eac-46a1-9089-a2861c6e0f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e03fbe-b5f7-419e-b3a5-af4479f21d78","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Bezaro_iskolak_leallo_focielet__percrol_percre_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 14. 07:53","title":"Megjelent a közlönyben a rendelet az oktatási szünetről - percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0442d09c-4abc-46ac-a5e1-e264f1e30d9d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sorozat május végén, Európában kezdődhet.","shortLead":"A sorozat május végén, Európában kezdődhet.","id":"20200314_Az_augusztusi_szunetben_potolhatnak_Forma1es_futamokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0442d09c-4abc-46ac-a5e1-e264f1e30d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c288fac-0a83-4c30-9aba-508af23d1de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Az_augusztusi_szunetben_potolhatnak_Forma1es_futamokat","timestamp":"2020. március. 14. 17:17","title":"Az augusztusi szünetben pótolhatnak Forma-1-es futamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","shortLead":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","id":"20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ed3a9a-8847-464c-9b7a-5e8193e35a35","keywords":null,"link":"/kultura/20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","timestamp":"2020. március. 13. 15:30","title":"Cirkuszba, színházba és hangversenyre is mehet a kanapéjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új koronavírus terjedésének veszélye miatt.\r

","shortLead":"Új-Zélandon törölték szombaton a christchurchi terrortámadás első évfordulójára tervezett megemlékezést az új...","id":"20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3aff15-b15d-4ba3-a1d3-5704efc2473c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_UjZelandon_a_christchurchi_megemlekezes_is_elmarad_a_koronavirusveszely_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 07:43","title":"Új-Zélandon a christchurchi megemlékezés is elmarad a koronavírus-veszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45658-0ea7-446a-b365-3121599000f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.","shortLead":"A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.","id":"20200313_Bezar_a_Dohany_utcai_zsinagoga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d45658-0ea7-446a-b365-3121599000f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dad9fa-458c-421d-8951-14db096083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Bezar_a_Dohany_utcai_zsinagoga","timestamp":"2020. március. 13. 13:51","title":"Bezár a Dohány utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]