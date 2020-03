Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több elemző is arra számít, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság teljesítménye az első negyedévben most először visszaeséssel zárhat.","shortLead":"Több elemző is arra számít, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság teljesítménye az első negyedévben most először...","id":"20200316_Durvan_visszavetette_a_kinai_gazdasagot_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6615cae9-e122-4936-831b-d0e847915982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Durvan_visszavetette_a_kinai_gazdasagot_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 07:30","title":"Durván visszavetette a kínai gazdaságot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente a főpolgármester. ","shortLead":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente...","id":"20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40361295-e978-4a1a-8d7e-7d9f3003afab","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","timestamp":"2020. március. 14. 16:12","title":"Karácsony: Hétfőtől fokozatosan bezárnak az óvodák és bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz méreteket. Sebastian Kurz kancellár azt kérte: öt embernél több ne tartózkodjon egy helyen.","shortLead":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz...","id":"20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc5b492-098a-4426-aad6-507638e1f95f","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 11:51","title":"Osztrák kancellár: maradjanak otthon, ne higgyenek a bagatellizálóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény az MTI-vel.","shortLead":"Szombaton mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint...","id":"20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d2f3f4-626a-4b2e-873c-0d591decc261","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_Mindenki_szamara_megnyilik_hetvegere_a_Mupa_mediatara","timestamp":"2020. március. 14. 11:49","title":"Mindenki számára megnyílik hétvégére a Müpa médiatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","shortLead":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","id":"20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e53d65f-12b4-40da-8021-0c71df902e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","timestamp":"2020. március. 15. 21:41","title":"Szerbiában szükségállapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","shortLead":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","id":"20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0fd312-6fdd-4500-9dd1-43d81ff33e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 14:36","title":"Verstappen mostantól csak számítógépen versenyez a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","shortLead":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","id":"20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86126731-a7fc-4f17-bd1a-db3546e4aac2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","timestamp":"2020. március. 14. 21:30","title":"A Tiszába hajtott egy autós Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","shortLead":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","id":"20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83333a-98b4-4379-9056-4e4e1bf6bde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 21:44","title":"Koronavírus: 1441 halálos áldozat van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]