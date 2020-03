Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","shortLead":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","id":"20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8a1d36-efd8-4ddd-bc8a-4de5cb0dcff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 20:00","title":"A Széchenyi-díjas immunológus szerint több teszt kell, ez most abszolút vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező kapcsolattal minden rendben, ha otthonunkban nem készülünk fel a változó felhasználói szokásokra. Jövünk néhány praktikus tanáccsal.","shortLead":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31bb23d-a6a7-4954-9e1d-63e08b880285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","timestamp":"2020. március. 17. 18:00","title":"Tényleg lassulni fog az internet, ha mindenki otthon marad? És mit tehetek ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van karanténban a vírus miatt.","shortLead":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van...","id":"20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229d7173-4122-4214-8a92-7fe1d06437bc","keywords":null,"link":"/sport/20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:43","title":"A Valencia csapatának harmada megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","shortLead":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","id":"20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d4573-1443-4d25-b97c-c1de215fedd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"Nagyot zuhannak az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79c925-3ad4-4de0-8172-9fa3b3947e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 07:46","title":"50-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra, vagy épp távoli munkavégzésre buzdíthatja ismerőseit.","shortLead":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d72621-4c5d-49a9-b5df-ad2fc2d192ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","timestamp":"2020. március. 16. 08:33","title":"Itt vannak a facebookos keretek, amelyekkel ön is segítheti a koronavírus-járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a templomok nem zárnak be.","shortLead":"De a templomok nem zárnak be.","id":"20200317_Nincs_tobb_nyilvanos_mise_Magyarorszagon_de_a_templomok_nem_zarnak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0eae39-5a60-4a09-b186-3a3c7faa5b39","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Nincs_tobb_nyilvanos_mise_Magyarorszagon_de_a_templomok_nem_zarnak_be","timestamp":"2020. március. 17. 12:20","title":"Nem tartanak több nyilvános misét Magyarországon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]