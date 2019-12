Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","shortLead":"A brüsszeli Politico hasábjain vitázik az 5G technológiáról az amerikai külügyminiszter és Kína EU-nagykövete. ","id":"20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a898db5-9d03-4746-9d0d-a6ac072e5692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Kina_visszavag_a_Huaweit_tamado_Mike_Pompeonak_es_az_NSA_rendben_van","timestamp":"2019. december. 05. 17:56","title":"Kína visszavág a Huaweit támadó Mike Pompeónak: és az NSA rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az MKPK szeretné, ha a jövőben minden katolikus iskolából látogatnák az órákat.","id":"20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa6ecd-1394-4e1c-94e4-ad21b509b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510138d4-fa1f-4910-bcbc-2f3ae9523f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Gyermekvedelmi_kepzest_a_katolikus_egyhaz_Hoffmann_Rozsa_az_alapito","timestamp":"2019. december. 05. 20:32","title":"Gyermekvédelmi képzést indított a katolikus egyház, Hoffmann Rózsa az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5 milliárd forinttal kevesebb.","shortLead":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5...","id":"20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b0e96-d13e-4d2e-9d73-ef8058d4e8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","timestamp":"2019. december. 04. 13:39","title":"A 3-as metró középső állomásainak felújítása nem is annyiba kerül, mint amennyit mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aquaman harcba szállt a környezetért. ","shortLead":"Aquaman harcba szállt a környezetért. ","id":"20191204_Jason_Momoa_Chris_Pratt_vizespalack_muanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5448072-5d89-4f92-941f-83a9db6633c9","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Jason_Momoa_Chris_Pratt_vizespalack_muanyag","timestamp":"2019. december. 04. 13:35","title":"Jason Momoa nekiment Chris Prattnek egy vizespalack miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","shortLead":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","id":"20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb3a5d-972a-4b3d-ac55-07587b3c028b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","timestamp":"2019. december. 04. 22:29","title":"Kálmán Olga: Ez a kormány piti bosszúja Budapest elvesztéséért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. ","shortLead":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja...","id":"20191204_senyei_obh_obt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054d7ee-76b3-4e78-85c2-3575219c1bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_senyei_obh_obt","timestamp":"2019. december. 04. 16:48","title":"Elsőre átment a meglepetésember, Handó Tünde utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor az illető születési dátumát.","shortLead":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor...","id":"20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51f1857-d9c0-44c2-a59e-b99fe8a9ea2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","timestamp":"2019. december. 05. 10:03","title":"Törölheti a túl fiatal felhasználókat az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]