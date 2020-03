Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel 39-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Ezzel 39-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200316_koronavirus_fertozes_magyarorszag_39_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2af82-6027-4041-9ad7-f05af87e9dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93459a52-1593-4064-8ce8-dad1926aa720","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_fertozes_magyarorszag_39_fertozott","timestamp":"2020. március. 16. 08:38","title":"Újabb 7 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a87934f-e163-47ca-8fd1-4271aab02b94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt üzeni, mindenki vegye komolyan a járványt.","shortLead":"Azt üzeni, mindenki vegye komolyan a járványt.","id":"20200316_Olga_Kurylenkot_is_megfertozte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a87934f-e163-47ca-8fd1-4271aab02b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b805cd6-6781-4f29-87cb-60d9a9fe724e","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Olga_Kurylenkot_is_megfertozte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 11:30","title":"Olga Kurylenkót is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","shortLead":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","id":"202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635a42-c7e2-4c56-b6ce-db1fffaa5d1d","keywords":null,"link":"/360/202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","timestamp":"2020. március. 15. 12:15","title":"Végképp kiszálltak az alapítók a milliárdosok által kiszemelt cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","shortLead":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","id":"20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771a82d2-9b7b-48a5-a4de-27087fcf1313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","timestamp":"2020. március. 17. 06:41","title":"Beárazták az első új villany Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak Magyarországon, át fogunk lépni a csoportos megbetegedések időszakába. A miniszterelnök rendkívüli intézkedéseket jelentett be.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak...","id":"20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c0b49-2f82-4276-b8c4-985143f5afd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","timestamp":"2020. március. 16. 12:06","title":"Orbán bejelentette, háromkor zárnak majd a boltok, éttermek, kávézók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64799d-cf68-4138-96d5-5e29cf0976bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létesítmény tetőszerkezete kapott lángra.","shortLead":"A létesítmény tetőszerkezete kapott lángra.","id":"20200316_kigyulladt_a_szekszardi_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c64799d-cf68-4138-96d5-5e29cf0976bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bb1c64-c30d-448d-8ca3-1b08908d8da9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kigyulladt_a_szekszardi_borton","timestamp":"2020. március. 16. 06:35","title":"Kigyulladt a szekszárdi börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől a jövő keddig él a szigorítás, amelyet Andrej Babis cseh miniszterelnök jelentett be a kormány vasárnapi rendkívüli ülése után.\r

","shortLead":"Hétfőtől a jövő keddig él a szigorítás, amelyet Andrej Babis cseh miniszterelnök jelentett be a kormány vasárnapi...","id":"20200316_vesztegzar_koronavirus_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606bfaf7-a355-4938-9f30-8efccfeb6992","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_vesztegzar_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. március. 16. 05:14","title":"Bevezetik az országos vesztegzárat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]