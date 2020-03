Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány és az utazási korlátozások miatt az ír légitársaság kénytelen lesz csökkenteni a kapacitásait.","shortLead":"A járvány és az utazási korlátozások miatt az ír légitársaság kénytelen lesz csökkenteni a kapacitásait.","id":"20200316_ryanair_legitarsasag_modositasi_dij_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c719c2f6-7e1a-45b2-a68f-c3292d7c3e63","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_ryanair_legitarsasag_modositasi_dij_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 17:51","title":"A Ryanair földre parancsolhatja a gépei többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","id":"20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd37450-bef5-4ddb-8ed5-013f22962ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","timestamp":"2020. március. 15. 13:15","title":"A csíkszeredai polgármester flashmobot szervez, hogy azt üzenje, jó, ha közel vagyunk egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","shortLead":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","id":"20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259368a-9fd1-488f-8719-37745d6233c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","timestamp":"2020. március. 15. 22:43","title":"A Fed menti a menthetőt: nulla százalékra vágta az amerikai irányadó kamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b55403-9fe9-4980-83c6-5a12290997f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A létesítmény 150 páciens befogadására lesz alkalmas.","shortLead":"A létesítmény 150 páciens befogadására lesz alkalmas.","id":"20200316_koronavirus_kontener_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b55403-9fe9-4980-83c6-5a12290997f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65b4b9d-0b53-46a5-a430-9e7a6d90b966","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_kontener_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. március. 16. 12:25","title":"Már építik a konténerkórházat Kiskunhalason – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","id":"20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136f4c6-2dcf-42c6-91e2-cca4134549cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","timestamp":"2020. március. 16. 11:04","title":"Így harcolnak a járvány ellen a világ vezető jegybankjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","shortLead":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","id":"20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18502ffb-d37d-4d7e-9c52-659ecbbef7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","timestamp":"2020. március. 17. 11:21","title":"A jó öreg szappan a legjobb fegyver az autók fertőtlenítésében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43456622-ef97-46b8-aa95-7b5500965fe5","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ráfizetéses az állami egészségügyben alvásterápiával foglalkozni, holott tömegeknek lenne rá szükségük. Most volt az alvás világnapja is, de kellő figyelmet nem kap a terület.","shortLead":"Ráfizetéses az állami egészségügyben alvásterápiával foglalkozni, holott tömegeknek lenne rá szükségük. Most volt...","id":"202011__koltseges_alvaszavarok__oraatallitas__figyelemhiany__alszanak_ra_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43456622-ef97-46b8-aa95-7b5500965fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721813dc-d657-4da1-83d5-16665beee77b","keywords":null,"link":"/360/202011__koltseges_alvaszavarok__oraatallitas__figyelemhiany__alszanak_ra_egyet","timestamp":"2020. március. 17. 07:00","title":"Százezreknek károsodhat súlyosan az egészsége, mégsem igazán törődünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]