[{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","shortLead":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","id":"20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771a82d2-9b7b-48a5-a4de-27087fcf1313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","timestamp":"2020. március. 17. 06:41","title":"Beárazták az első új villany Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b417405-eefe-48c9-b143-38a70d8e4523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fenyegetőző hozzátette: ha kell, a járványhelyzetre tekintettel más fegyvert is elővesz. Még aznap elfogták a rendőrök.","shortLead":"A fenyegetőző hozzátette: ha kell, a járványhelyzetre tekintettel más fegyvert is elővesz. Még aznap elfogták...","id":"20200318_kezigranat_koronavirus_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b417405-eefe-48c9-b143-38a70d8e4523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c4b0f1-a26f-4d53-9f6a-91f1ebcfe172","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_kezigranat_koronavirus_jozsefvaros","timestamp":"2020. március. 18. 10:54","title":"Hamis kézigránátot lóbált, azzal állította volna meg a járványt egy férfi Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet a pozíciójukat, és azt, hogy kivel találkoznak.","shortLead":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f31f1-665f-4dbd-86e7-861e01136372","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","timestamp":"2020. március. 17. 08:33","title":"Kihasználják a koronavírus keltette félelmet a kormányok, nyomkövetőt rakatnak a mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New England Patriots útjai szétválnak. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New...","id":"20200317_Radar360este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea66c7-08c4-4fc1-be11-267f0d54f9a0","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360este","timestamp":"2020. március. 17. 17:30","title":"Radar360: Izolálták a vírust, indulhat a hazai vakcinafejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást kért maga ellen. De váratlanul jelentősen megnőttek az esélyei az újraválasztásra. Az ok egyszerű: a politikus virológus, nem is akármilyen.","shortLead":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást...","id":"20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b875383-085a-42c2-bc6c-61409c8fb561","keywords":null,"link":"/360/20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","timestamp":"2020. március. 17. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: egy politikus, akit a koronavírus-járvány menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","shortLead":"Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megttiltja a belépést.","id":"20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a4a4eb-415f-48d3-9ef0-aa595943d3c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_A_latinamerikai_orszagok_is_lezarjak_a_hataraikat","timestamp":"2020. március. 17. 05:21","title":"A latin-amerikai országok is lezárják a határaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","shortLead":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","id":"20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8245d2-c57c-4cd7-ad1f-63b29c79031a","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","timestamp":"2020. március. 16. 17:01","title":"„A kézmosás segít, a Grabovoj-számsor nem” – itt a Bankrupt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]