Tíz kilométeres a torlódás Hegyeshalomnál – de most elhagyni akarják az országot sokan

[{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","shortLead":"Több mint ezer új fertőzést diagnosztizáltak csak az elmúlt 24 órában. ","id":"20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a138f5b-597a-484b-9119-7f11802fcf68","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_Koronavirus_Iranban_tovabb_emelkedik_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 13:51","title":"Koronavírus: Iránban tovább emelkedik a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni gyógyszer kifejlesztésére és gyártására.","shortLead":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni...","id":"20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eea36d-e871-4a27-8442-1649b94552b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","timestamp":"2020. március. 16. 13:05","title":"50 millió dollárral támogatja a koronavírus elleni küzdelmet a Bill Gates alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b19d485-5c9d-4f5b-b336-e0679f5d8203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elérte a vírus terjedése azt a szintet, hogy már nem lehet megmondani, ki kitől kapta el, ez már egy új szakasz – mondta el e heti első sajtótájékoztatóján a koronavírus elleni védekezéssel megbízott operatív törzs nevében az országos tisztifőorvos. Már 40 magyart kaptak el, akik nem tartották be a rájuk előírt karantén-szabályokat, a mostantól életbe lépő, új szabályok megszegéséért már 500 ezer forintos bírságot fognak kiszabni. Közel 50 orvos és más egészségügyis van megfigyelés alatt, de a betegjogokra hivatkozva továbbra sem árulják el, területenként hány fertőzöttről tudnak.","shortLead":"Elérte a vírus terjedése azt a szintet, hogy már nem lehet megmondani, ki kitől kapta el, ez már egy új szakasz –...","id":"20200316_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b19d485-5c9d-4f5b-b336-e0679f5d8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd244e3-4b32-40ab-9689-bfa036479607","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 16:26","title":"\"Új szintre lépett a járvány Magyarországon\" – bejelentette a friss változásokat az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","shortLead":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","id":"20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52077c03-26fc-4ebe-abdc-119c7ca4f0ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 12:28","title":"Futva körbeviszik az olimpiai lángot, de az ünnepségeket lefújták a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","shortLead":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","id":"20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7613e-9416-4b8a-a911-a1fba360da55","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","timestamp":"2020. március. 18. 05:56","title":"Kiutazási tilalmat rendeltek el Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]