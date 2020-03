Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási időt.","shortLead":"A rabok azért tiltakoztak, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapot miatt csökkentették a látogatási...","id":"20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35348038-8866-49f2-b482-a2eb71dc359c","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_szatmarnemeti_borton_lazadas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 08:40","title":"Fellázadtak a rabok egy szatmárnémeti börtönben, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin orosz államfő belső köreihez tartozó kétes múltú üzletember, Jevgenyij Prigozsin egyik vállalata nyerte el azt a közbeszerzést, amelyet a koronavírus-járványban megbetegedettek élelmezésére hirdettek meg. Komoly verseny nem volt, a meghívásos tenderre csak Prigozsint hívták.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin orosz államfő belső köreihez tartozó kétes múltú üzletember, Jevgenyij Prigozsin egyik vállalata...","id":"20200319_jarvany_Vlagyimir_Putyin_NER","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b2b501-58b4-45b9-95f8-5b2d266e1fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_jarvany_Vlagyimir_Putyin_NER","timestamp":"2020. március. 19. 15:52","title":"A járvány ellenére Putyinéknál is jól működik a helyi NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt. ","shortLead":"Várható volt. ","id":"20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110358f-d71d-4265-a49e-c538f8c81730","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2020. március. 18. 14:36","title":"Elmarad az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362","c_author":"Joó Hajnalka, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb országával ellentétben Magyarország miért nem teszi közzé területi bontásban is a koronavírus-fertőzöttek adatait. A járványügyi szakértő és jogászok szerint az erről szóló információknak nemhogy titkosnak nem szabadna lenni, hanem egyenesen közérdek, hogy megismerhetők legyenek. ","shortLead":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb...","id":"20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846493b6-a314-4631-a0f4-166ce12acc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Közérdek, hogy ne titkolja a kormány a koronavírus-fertőzések területi adatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","id":"20200318_koronavirus_plakat_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97302763-8003-45a6-822b-4cb011b42c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_plakat_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 10:37","title":"Elindult az új kormányzati plakátkampány – most a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak számukra – még csak a járvány kezdetén vagyunk, de már most sokan összefogtak, hogy segítsék a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozókat. De pontosan mit tehet egy átlagember, ha tényleg tehermentesíteni akarja az ápolónők és az orvosok munkáját? Vigyünk nekik ebédet? Varrjunk nekik maszkokat? Utaljunk pénzt? Egészségügyi szakemberek segítségével próbáltunk válaszolni. Annyi segítség van, hogy a kormány már önkéntességi akciócsoportot is felállított a koordinálásra. ","shortLead":"Szakácsok ételt főznek nekik, önkéntesek a gyerekeiket tanítják, lakástulajdonosok pedig ingyen szállást kínálnak...","id":"20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153dba41-a14e-430b-b355-824a1597cfad","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_segitseg_onkentesseg_egeszsegugyi_dolgozok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:10","title":"Hogyan segíthetek az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","shortLead":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c7fda-6ad6-4c13-97d3-3894a96043da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:12","title":"Már 349 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]