[{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk a mostani világjárványra. ","shortLead":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk...","id":"20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12659b-a0e5-46d7-a42c-bb33f93bef92","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","timestamp":"2020. március. 18. 11:59","title":"Ha Matthew McConaughey sem tudja elhitetni veled, hogy legyőzhető a vírus, akkor senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező kapcsolattal minden rendben, ha otthonunkban nem készülünk fel a változó felhasználói szokásokra. Jövünk néhány praktikus tanáccsal.","shortLead":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31bb23d-a6a7-4954-9e1d-63e08b880285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","timestamp":"2020. március. 17. 18:00","title":"Tényleg lassulni fog az internet, ha mindenki otthon marad? És mit tehetek ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","shortLead":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","id":"20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da707091-d42a-45d5-9414-dad9ad3e3a5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","timestamp":"2020. március. 17. 11:27","title":"Már a társasházak is kiplakátolhatják, ha az épületben házi karantén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a tüneteket.","shortLead":"Múlt héten a francia egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy megfigyelések szerint a gyulladáscsökkentő...","id":"20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb18cd2-0f35-4fb1-b7af-aab0e12bc0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ee188-de6e-4cde-a69d-09a7613527cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Koronavirus_a_WHO_szerint_is_arthat_az_ibuprofen","timestamp":"2020. március. 18. 11:56","title":"Koronavírus: a WHO szerint is árthat az ibuprofén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt tartják biztonságosnak. ","shortLead":"Ezt tartják biztonságosnak. ","id":"20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e135a1ad-ed66-4066-96fa-5d33545e1f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lefujtak_a_Glastonbury_fesztivalt","timestamp":"2020. március. 18. 12:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a Glastonbury fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","shortLead":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","id":"20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15f17-badd-48dd-9962-6369b5ffffb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:45","title":"A BMW és a Toyota is bezárja az európai gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","shortLead":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","id":"20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ad3a1-7bcd-4196-bd0f-27ff060cefed","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"T-Rex jelmezben próbálta kicselezni a kijárási tilalmat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Távolságtartás? Ugyan!","shortLead":"Távolságtartás? Ugyan!","id":"20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34856182-d928-4354-97da-226697612be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","timestamp":"2020. március. 17. 12:45","title":"Hiába zárják le a buszok elejét, csak elfoglalják az üléseket ott is – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]