[{"available":true,"c_guid":"3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","shortLead":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","id":"20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da21c11-125d-495a-9281-0c5ecbe966a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","timestamp":"2020. március. 18. 13:13","title":"Egy új ítélet szerint Katy Perry mégsem plagizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","shortLead":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","id":"20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e96ea7-4f36-4136-b457-e5945e9552a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","timestamp":"2020. március. 19. 09:11","title":"Külön nyitvatartással segít a Lidl és a Tesco az időseknek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének helyét optimalizáló rendszer és a telefont a sétálás közben keletkezett mozgási energiával folyamatosan töltő tok is szerepel a negyedik MVM Edison startupverseny döntőjébe került projektek között. A programban akár 50 millió forintos magvető befektetést is nyerhetnek a legjobbak.","shortLead":"Az elektromos autók akkumulátorának közösségi felhasználása, demokratikus zöld energia, a napelemek telepítésének...","id":"20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080d40e7-d77e-4b0a-9cc6-85509065de7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2856b38a-483a-4358-bb5d-63b371f5b7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mvm_edison_2020_startupverseny_dontos_csapatok_otletek","timestamp":"2020. március. 19. 14:03","title":"A sétálás energiájával tölti a telefont a tok – érdekes innovációk az MVM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„Válságellenes pajzs” néven 212 milliárd zlotyval (16-17 ezermilliárd forinttal) segíti a lengyel kormány a járvány miatt bajba került cégeket és dolgozóikat, valamint az egészségügyet – jelentette be Mateusz Morawiecki miniszterelnök.","shortLead":"„Válságellenes pajzs” néven 212 milliárd zlotyval (16-17 ezermilliárd forinttal) segíti a lengyel kormány a járvány...","id":"20200319_A_lengyel_kormany_16_ezermilliard_forintnak_megfelelo_osszeggel_segit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5cd89f-6929-4ba6-8104-32422b44357e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_A_lengyel_kormany_16_ezermilliard_forintnak_megfelelo_osszeggel_segit","timestamp":"2020. március. 19. 16:11","title":"A lengyel kormány 16 ezermilliárd forintnak megfelelő összeggel segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg a fogyasztásmérők állását. ","shortLead":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg...","id":"20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3ce329-351c-4129-8cc7-4f0a028f2255","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:12","title":"Felfüggeszti a mérőórák leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","shortLead":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","id":"20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103ce91-7243-45ca-9654-1b7deeb2f909","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 18. 14:59","title":"A Dacia is leállítja a termelést Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","shortLead":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","id":"20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71109bae-35b6-4379-8009-d01015b36452","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","timestamp":"2020. március. 18. 22:01","title":"140 magyar céghez érkeznek honvédelmi irányítócsoportok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","shortLead":"Nincs kegyelem, folytatódik a forint hétfő óta tartó szabadesése.","id":"20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a03b8e-0b0e-49c6-85c1-b02aba541367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_euro_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:43","title":"Megállíthatatlan a forint zuhanása, már 359 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]