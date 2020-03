Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tart némi szünetet a tavasz.","shortLead":"Tart némi szünetet a tavasz.","id":"20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ba254e-a64b-478b-b2df-3157a4369df8","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2020. március. 22. 15:53","title":"Havazásra és mínuszokra kell készülni a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","shortLead":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","id":"20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76fbf11-8df1-4301-be5b-88edf5363e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","timestamp":"2020. március. 22. 18:48","title":"Merkel: Nem tartózkodhat kettőnél több ember együtt közterületen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik: ez is egyik mutatója annak, hogy Kínában lassan visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba.","shortLead":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik...","id":"20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146c1bf5-9337-4368-85a6-18348a53d264","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","timestamp":"2020. március. 23. 10:03","title":"Ez is bizonyítja, hogy Kínában kezd normalizálódni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","shortLead":"A kormánypárti EP-képviselő tünetmentes, mégis volt olyan szerencséje, mint Pintér Sándornak: tesztelték.","id":"20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dbe6a0-7c6b-4f60-a784-f07e4fd2022a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_trocsanyi_karantenban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 16:27","title":"Trócsányi karanténba vonult, miután koronavírusossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814bebe-cf97-4869-9557-4039f2d60c80","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron minden az utóbbi években, sőt, akadt 15 milliárd uniós pénz is. Ennek ellenére magára hagyta a kormány a pedagógusokat abban, hogy végrehajtsák a múlt péntek estére megvilágosodott Orbán Viktor által bejelentett tantermen kívüli tanítási rendet. Szerencsére. Vélemény.\r

