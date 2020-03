Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cadbeb0-e75f-4aba-9d1d-f585e1753b21","c_author":"HVG","category":"360","description":"László Attila Concertóját dzsesszkvartett, a fuvola-oboa-fagott felállású fafúvósok és egy komplett vonószenekar adja elő.\r

","shortLead":"László Attila Concertóját dzsesszkvartett, a fuvola-oboa-fagott felállású fafúvósok és egy komplett vonószenekar adja...","id":"202012_cd__tagulo_terek_laszlo_attila_concerto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cadbeb0-e75f-4aba-9d1d-f585e1753b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312076bc-d2cc-4561-a0ac-f341700a8a52","keywords":null,"link":"/360/202012_cd__tagulo_terek_laszlo_attila_concerto","timestamp":"2020. március. 23. 12:00","title":"A hazai kortárs zenében párját ritkító háromtételes gitárverseny született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer vélhetően a Rikers-szigeteken fekvő börtönben fertőződhetett meg.","shortLead":"A producer vélhetően a Rikers-szigeteken fekvő börtönben fertőződhetett meg.","id":"20200323_Harvey_Weinstein_is_koronavirusos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f0f227-82ed-49de-80fd-abf0a53b4d3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Harvey_Weinstein_is_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. március. 23. 05:42","title":"Harvey Weinstein is koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia kereskedelmi óriás. A magyar dolgozók alapbérük 20 százalékát kapják.","shortLead":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia...","id":"20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff53439-e11a-4379-a12d-562272d73269","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","timestamp":"2020. március. 22. 11:51","title":"Jutalmat ad kitartó dolgozóinak az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 20 embernél mutatták ki a kórt a hivatalos adatok szerint. Viszont kevesebben vannak karanténban.","shortLead":"Újabb 20 embernél mutatták ki a kórt a hivatalos adatok szerint. Viszont kevesebben vannak karanténban.","id":"20200324_koronavirus_fertozottek_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930994d7-1ff1-46f3-877c-5eeedf43478a","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_fertozottek_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 24. 07:10","title":"187-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte az ezret vasárnap reggelre az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. Több térségbeli országban további szigorításokat rendeltek el.","shortLead":"Átlépte az ezret vasárnap reggelre az új koronavírussal fertőzöttek száma Csehországban. Több térségbeli országban...","id":"20200322_Koronavirus_Csehorszagban_mar_ezernel_is_tobb_fertozott_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420b2c96-3642-4900-9bdc-f3a3b22e2b06","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Csehorszagban_mar_ezernel_is_tobb_fertozott_van","timestamp":"2020. március. 22. 11:13","title":"Koronavírus: Csehországban már ezernél is több fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","shortLead":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","id":"20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cc81b-2b15-44f4-b5ed-e7a497b40fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","timestamp":"2020. március. 24. 09:27","title":"Megfertőzte a koronavírus, meghalt a Fellini- és Antonioni-filmek dívája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Infografikával lehet segíteni a járvány elleni védekezést.","shortLead":"Infografikával lehet segíteni a járvány elleni védekezést.","id":"20200323_Koronavirushoz_kapcsolodo_palyazatot_hirdetett_az_ARC","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb29c6b8-8954-4f23-a063-56c98dad128a","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Koronavirushoz_kapcsolodo_palyazatot_hirdetett_az_ARC","timestamp":"2020. március. 23. 12:14","title":"Koronavírushoz kapcsolódó pályázatot hirdetett az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maradj otthon, dolgozz otthonról – a jelenlegi helyzetben sokan élnek a streaming lehetőségével. Óriási a terhelés, így a szolgáltatóknak is lépniük kell.","shortLead":"Maradj otthon, dolgozz otthonról – a jelenlegi helyzetben sokan élnek a streaming lehetőségével. Óriási a terhelés...","id":"20200324_disney_plus_amazon_europai_streaming_kepminoseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4a75d5-df5b-47a3-b797-105ab65509d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dcba74-b097-4515-8714-8f488185695a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_disney_plus_amazon_europai_streaming_kepminoseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 09:33","title":"A Disney és az Amazon is rontja a kép minőségét, hogy jobb legyen az internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]