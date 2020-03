Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","shortLead":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","id":"20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3c852-5fe3-44b5-a049-d0e4cb0e0554","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","timestamp":"2020. március. 24. 11:27","title":"Családjukat hátrahagyva zárkóztak be egy somogyi idősotthonba az ott dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel, hogy besegítsenek az online oktatásra átállt irodalomtanároknak. ","shortLead":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel...","id":"20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938ec6f-7f2e-4175-9677-e47995457e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","timestamp":"2020. március. 25. 12:13","title":"Lovasi András az Anyám tyúkjával járul hozzá a digitális távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","shortLead":"Eddig 113 milliárddal kalkuláltak, de most úgy tűnik, ennek az összegnek több mint a duplája lehet reális.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84393ab3-2001-4f5a-a8a3-c81e3124a82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_koronavirus_jarvany_legitarsasagok_veszteseg","timestamp":"2020. március. 24. 18:20","title":"Már 250 milliárd eurós kieséssel számolnak a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves anyát letartóztatták.","shortLead":"A 30 éves anyát letartóztatták.","id":"20200323_gyogyszer_nyugtato_mergezes_kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38038bc9-ead0-48db-b36d-8326856fcd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_gyogyszer_nyugtato_mergezes_kecskemet","timestamp":"2020. március. 23. 18:46","title":"Nyugtatóval mérgezte meg 2 éves lányát egy kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint nő a halottak száma Olaszországban, Rudolf Péter a Vígszínház igazgatója. 