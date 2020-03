Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba a katonaságot is bevonják.","shortLead":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d4727e-fa57-4350-8e63-c60ef60bab50","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 25. 05:17","title":"Két órára hagyhatják csak el az otthonukat az idősek Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést.","shortLead":"Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést.","id":"20200324_gvh_hatosagi_arszabas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226c819a-8ba8-485e-905a-b0c700627cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_gvh_hatosagi_arszabas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 17:28","title":"Hatósági árassá tenné a maszkokat és a tisztítószereket a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","shortLead":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","id":"20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e8c72-829d-47cc-a735-4d8a21b02103","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. március. 25. 05:57","title":"Spórolnak a maszkokkal az Országos Onkológiai Intézetben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","shortLead":"114 exta lóerőt és 160 extra Nm-t kapunk ettől az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodelltől.","id":"20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc35521-db5a-4a9b-864b-e969187f9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5259e79-888a-4158-9c86-270fe630fbac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_tuladagolas_685_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2020. március. 25. 06:41","title":"Túladagolás: 685 lóerős lett a Rolls-Royce első szabadidőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4 órára minden intenzív osztályon dolgozó megkapta a szükséges védőfelszerelést.","shortLead":"A kilencedik elhunyt egy fiatalabb nő. Az operatív törzs keddi tájékoztatóján az is elhangzott, hogy kedden hajnali 4...","id":"20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db178340-5654-43cf-b423-4b1e67ac8c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b233ea-b94f-490a-bc57-c0145076c6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Hajnal_4re_minden_intenziv_osztalyon_dolgozo_megkapta_a_szukseges_vedofelszereleseket","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"Kilencre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e15757-668f-4ada-ad44-dec89f776ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"Vigasztaló verset írt Lackfi János a karantén-szomorúságban szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább pályafutását.","shortLead":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább...","id":"20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffac9c-e39d-48e5-af2e-c503447438a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","timestamp":"2020. március. 25. 11:35","title":"Skiccek: a koronavírus hatására a Ford ülésszellőztetésből készít légzésvédőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","shortLead":"Ha teljesen elolvadna, világszerte 1,5 méterrel emelné a tengerszintet. ","id":"20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827d2dcb-90ef-47a9-99ce-1a65f18b0ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d554753-5d5b-4849-9b42-ef5f2641d373","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_Mintegy_ot_kilometert_huzodott_vissza_a_Denmangleccser_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2020. március. 24. 21:55","title":"Mintegy öt kilométert húzódott vissza a Denman-gleccser a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]