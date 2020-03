Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6854c05b-faac-4201-a6f7-f9849c9e5af2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Olcsóbb a csokoládé, de nem édesebb. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első fejezete.","shortLead":"Olcsóbb a csokoládé, de nem édesebb. Sőt a gyártónak keserű – kezdődik a máig tartó kelet-nyugati gyanakvás első...","id":"20200328_valutaunio_atvaltas_munkanelkuliseg_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_31","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6854c05b-faac-4201-a6f7-f9849c9e5af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319c1711-eac6-4539-9fb9-4969b121a9d6","keywords":null,"link":"/360/20200328_valutaunio_atvaltas_munkanelkuliseg_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_31","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Ajándékot kapnak a keletnémetek, mégis fanyalognak – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 31.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált","shortLead":"A sportszergyártó a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen profilt vált","id":"20200328_A_New_Balance_cipok_helyett_maszkokat_gyart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cd594f-6ed5-4b64-82e4-3c9223d5a7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_A_New_Balance_cipok_helyett_maszkokat_gyart","timestamp":"2020. március. 28. 14:23","title":"A New Balance cipők helyett maszkokat gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ad1a8f-0471-491a-98fa-bb584dc73786","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állampolgári bejelentés alapján, egy zsákban találtak rá az emberi maradványokra.","shortLead":"Állampolgári bejelentés alapján, egy zsákban találtak rá az emberi maradványokra.","id":"20200330_Emberi_csontok_szentendre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ad1a8f-0471-491a-98fa-bb584dc73786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058539ae-dec1-4250-998b-9b738347294a","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Emberi_csontok_szentendre","timestamp":"2020. március. 30. 09:59","title":"Emberi csontokat találtak egy szentendrei ház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f4ee7d-ec82-4b7e-90ae-d70374146bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Csak_ennyi_a_taktika_es_lesz_majd_vakcia__a_KFT_aktualizalta_a_slageret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f4ee7d-ec82-4b7e-90ae-d70374146bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d0c9c-c8c7-4db4-bcfe-b2971cd0edb4","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Csak_ennyi_a_taktika_es_lesz_majd_vakcia__a_KFT_aktualizalta_a_slageret","timestamp":"2020. március. 28. 14:25","title":"\"Csak ennyi a taktika, és lesz majd vakcina\" - a KFT aktualizálta a slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aae899-e44b-4eb9-95b2-f4a0039a8197","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor kiderült, hogy a hazatérőknek kellene fizetniük a szállodai vendéglátást a karanténban, próbáltak meglépni.","shortLead":"Amikor kiderült, hogy a hazatérőknek kellene fizetniük a szállodai vendéglátást a karanténban, próbáltak meglépni.","id":"20200330_Megprobaltak_elszokni_a_karanten_elol_a_Thaifoldrol_Kijevbe_hazatero_utasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aae899-e44b-4eb9-95b2-f4a0039a8197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e0cc26-8d32-4473-9727-36cdc46f2baa","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Megprobaltak_elszokni_a_karanten_elol_a_Thaifoldrol_Kijevbe_hazatero_utasok","timestamp":"2020. március. 30. 05:31","title":"Megpróbáltak elszökni a karantén elől a Thaiföldről Kijevbe hazatérő utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak.","id":"20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8df2fbe-64c8-4471-8ea6-2c956f9efafe","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Szlavik_koronavirus_lelegeztetogep_Szent_Laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 30. 11:18","title":"Szlávik: A súlyos betegek 10-15 százaléka kerül lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","shortLead":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","id":"20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fccc1-7f52-43d4-9687-0321256964af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","timestamp":"2020. március. 29. 10:03","title":"A neten is olvashatja a világ legrégibb, ma is létező napilapját, az 1703-as számokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]