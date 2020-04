Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","shortLead":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","id":"20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdba3c2-f256-4ded-aa3c-40a4f358c80a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","timestamp":"2020. március. 31. 10:55","title":"Hatmilliárd forintért árulják a luxusjachtot, amin Mészáros Lőrinc is utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája. Az egyetlen kérdés az, hogy mennyire élhető a gyakorlatban ez a hardveres mennyország úgy, hogy szoftveres fronton mellőzni kényszerül az ember a korábban megszokott androidos környezet nagyobb részét.","shortLead":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája...","id":"20200330_huawei_p40_pro_teszt_velemeny_kritika_gms_appgallery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c699d0ff-fb2f-4869-9cc6-3641c01c9669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_huawei_p40_pro_teszt_velemeny_kritika_gms_appgallery","timestamp":"2020. március. 30. 19:33","title":"Slusszkulcs nélküli álomautó: teszten a Huawei P40 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dabe29d-40e9-48fc-92cc-45a873cf82a2","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Ha végignézi a fotókat, kifejezetten hiányozni fognak önnek az emberek.","shortLead":"Ha végignézi a fotókat, kifejezetten hiányozni fognak önnek az emberek.","id":"20200331_Kepeken_az_elneptelenedett_Budapest_a_magasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dabe29d-40e9-48fc-92cc-45a873cf82a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ded3e-a1b4-4936-80ed-a89afcaab643","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200331_Kepeken_az_elneptelenedett_Budapest_a_magasbol","timestamp":"2020. március. 31. 16:05","title":"Képeken a máskor zsúfolásig telt budapesti helyszínek - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1d5f93-bfc7-4dc1-be82-92dcba7dd4da","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A járvány miatti kényszerű otthonlét a párkapcsolatok próbája is. Szakértők szerint fontos készülni a konfliktusokra, és hasznosítani belőlük az esetenkénti keserű tapasztalatokat.","shortLead":"A járvány miatti kényszerű otthonlét a párkapcsolatok próbája is. Szakértők szerint fontos készülni a konfliktusokra...","id":"202013__osszezart_parok__tulelogyakorlatok__elmarado_joejtpuszi__idegekre_mennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1d5f93-bfc7-4dc1-be82-92dcba7dd4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d2a7c7-1f2e-4ae9-bbf4-d7cf85dacc5d","keywords":null,"link":"/360/202013__osszezart_parok__tulelogyakorlatok__elmarado_joejtpuszi__idegekre_mennek","timestamp":"2020. március. 31. 13:00","title":"Hogy élje túl a nagy összezártságot a párkapcsolatunk? Terapeuták válaszolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33973a57-85c4-4e01-a58e-3c039e431ec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően egy olyan alkalmazás készült el, ami növelheti a mentőszolgálat hatékonyságát.","shortLead":"A Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően egy olyan alkalmazás készült el, ami növelheti...","id":"20200331_codecool_orszagos_mentoszolglat_applikacio_hackathlon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33973a57-85c4-4e01-a58e-3c039e431ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d882d35-fc89-4cf6-b164-6367fc08d5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_codecool_orszagos_mentoszolglat_applikacio_hackathlon","timestamp":"2020. március. 31. 18:03","title":"48 óra alatt dobta össze két magyar programozó az appot, ami sokat segíthet a mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55204793-1a2f-4cef-b1a1-29e31fb3ca4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy német kezdeményezésből kiindulva az állami alapfizetés sem lenne elvetendő eszköz a létbizonytalanság elleni harcban – véli a színésznő. Emellett arra is emlékeztet, hogy a vírus komoly erőpróba a társadalomnak, de csekélység ahhoz képest, amit mások átélnek vagy átéltek. ","shortLead":"Egy német kezdeményezésből kiindulva az állami alapfizetés sem lenne elvetendő eszköz a létbizonytalanság elleni...","id":"20200330_Gryllus_Dorka_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55204793-1a2f-4cef-b1a1-29e31fb3ca4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb64a7c-6318-4e43-8f04-3d42d4ff63cd","keywords":null,"link":"/360/20200330_Gryllus_Dorka_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 30. 18:35","title":"Gryllus Dorka a Home office-ban: \"Nekünk nagyon-nagyon jó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 1800 haláleset történt az országban a koronavírus miatt.","shortLead":"Már több mint 1800 haláleset történt az országban a koronavírus miatt.","id":"20200331_brit_halottak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2dc907-530c-4d44-a9c9-05dbc8c7ffdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_brit_halottak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 16:55","title":"393 emberrel végzett a járvány egyetlen nap alatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]