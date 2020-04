Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött, október 5-én örökre búcsút int az appnak.","shortLead":"Frissítette a nagy hivatalos alkalmazás-áruházakban a Smart View alkalmazás leírását a Samsung, ugyanis úgy döntött...","id":"20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41de598-22d8-4677-b1a2-bd64d76e753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1f24cf-f7f8-464c-bdbd-bd18bda42005","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_smart_view_alkalmazas_letoltes_megszunik_2020_oktober_5","timestamp":"2020. április. 08. 12:03","title":"Letöröl a Samsung egy jó kis alkalmazást, most még gyorsan letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","id":"20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37085b11-efa4-4912-846a-e3cb1a6eff97","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","timestamp":"2020. április. 07. 17:22","title":"Vége a nagy bolti rohamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az operatív törzs tájékoztatásán. Azonban kedden Szijjártó Péter külügyminiszter már elejtett egy-két morzsát.","shortLead":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László...","id":"20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab47bac9-ad0e-4b32-8509-0871ec971182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 10:20","title":"A bérterhek 70 százalékát is átvállalhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként tekintenek, de az új helyzet magában hordozza a kockázatát annak is, hogy a leszakadó rétegek hátrányai várhatóan még inkább nőnek. Ebben az országos méretű kísérletben kiderül ugyanis, hogy nem a digitális oktatás jelent gondot, hanem a társadalmi problémák. ","shortLead":"Nagy oktatási és szociális kísérlet a közoktatás digitális térbe helyezése, amire a legtöbb helyen izgalmas kihívásként...","id":"20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa80ff31-607d-4ad9-9488-635a27b1076b","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_tarsadalmi_problemakat_a_jarvany_csak_felnagyitja","timestamp":"2020. április. 06. 18:00","title":"Videó: Benéztünk a családokhoz, akiknél a társadalmi kísérlet zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású autósok számára a berendezés körülbelül olyan lehet, mint egy \"kanna áram\".","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású autósok számára a berendezés körülbelül olyan lehet, mint egy \"kanna áram\".","id":"20200408_benzines_aramfejleszto_bajba_kerult_villanyautosoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2621e9ec-189e-4d65-93db-3adb105ab3a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_benzines_aramfejleszto_bajba_kerult_villanyautosoknak","timestamp":"2020. április. 08. 09:37","title":"Benzines áramfejlesztő érkezik bajba került villanyautósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","shortLead":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b2e08d-c743-43a8-8673-528b43f0463c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","timestamp":"2020. április. 08. 09:48","title":"Már 82 ezer halottja van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar kormány érdeklődését. ","shortLead":"Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar...","id":"20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb538be2-dd9a-4481-96a2-091d1138397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aecdca-4fae-4d70-b128-058eb1a14450","keywords":null,"link":"/360/20200408_allam_teva_godolloi_gyogyszergyar_Eurolife_Healthcare_infuzios_oldatok","timestamp":"2020. április. 08. 15:00","title":"Orbán felavatta, bezárták, eladták, most megvenné az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]