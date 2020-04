Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c631052-0546-4e2d-a9cc-e44215ac54b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerencsére már jól van. ","shortLead":"Szerencsére már jól van. ","id":"20200406_Elkapta_a_koronavirust_John_Taylor_a_Duran_Duran_basszusgitarosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c631052-0546-4e2d-a9cc-e44215ac54b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f290f634-c9a3-430f-969b-c648cc8f543e","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Elkapta_a_koronavirust_John_Taylor_a_Duran_Duran_basszusgitarosa","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Elkapta a koronavírust John Taylor, a Duran Duran basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","shortLead":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","id":"20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc746d-3654-42e8-9906-d67b2cc7dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 20:28","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 10 ezren meghaltak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom azóta, hogy januárban közölni kezdték az adatokat.\r

","shortLead":"Ez az első alkalom azóta, hogy januárban közölni kezdték az adatokat.\r

","id":"20200407_koronavirus_fertozes_jarvany_kina_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b51af2-d02d-4389-9328-b7105d7b3142","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_fertozes_jarvany_kina_statisztika","timestamp":"2020. április. 07. 06:51","title":"Koronavírus: egyetlen új halálesetet sem jelentettek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben.","shortLead":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6713bd20-41d2-49b3-aa35-4e0e7d4624d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 07. 05:34","title":"Óriási pénzügyi injekcióval segítik az olasz vállalkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","shortLead":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","id":"20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012652e-6555-40eb-876a-415dabee6332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","timestamp":"2020. április. 06. 15:45","title":"Most már elektromos sugárút is van Londonban, ahol a lámpaoszlopokról lehet tölteni a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","shortLead":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","id":"20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb55277-166c-4d84-9c7d-83cc7fc368e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 06. 11:27","title":"Délben bejelentést tesz Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d999a5ff-508a-4e7c-9691-d79703b67cbf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú koronavírus-járványt a térségben, ennek ellenére továbbra is a fertőzöttek számának növekedéséről számolnak be a szakértők.","shortLead":"Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú...","id":"20200407_Szerbiaban_egy_nap_alatt_292el_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d999a5ff-508a-4e7c-9691-d79703b67cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784be27a-818b-49c6-9fc8-a0d62a6711ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Szerbiaban_egy_nap_alatt_292el_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:17","title":"Szerbiában egy nap alatt 292-el nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha valaki elkapná a koronavírust, minden olyan gyógyszerköltséget fizet a cég, amelyet a társadalombiztosítás nem áll.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha...","id":"20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8abb90-25ae-4913-98ae-f504575cb4a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:07","title":"Bérkiegészítést, extra juttatásokat kapnak a Nestlé-dolgozók a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]