Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és még sokan mások. ","shortLead":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és...","id":"20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5374f1-4516-41f4-8037-ad02b0a8e4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","timestamp":"2020. április. 07. 09:47","title":"Nagyszabású televíziós show-ra készülnek világsztárok az egészségügyi dolgozókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698fd37-2c80-4275-b325-0b01060cb134","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum elnöke a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását nem helyteleníti, azt annál inkább, hogy Orbán a válságkezelést összemossa a bosszúállással. A kormány gazdasági csomagjának csúszása pedig óriási hiba - véli Fekete-Győr.\r

","shortLead":"A Momentum elnöke a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását...","id":"20200406_FeketeGyor_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8698fd37-2c80-4275-b325-0b01060cb134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab175a-85d5-4eda-8376-ab8314a81458","keywords":null,"link":"/360/20200406_FeketeGyor_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 06. 20:30","title":"Fekete-Győr András a Home office-ban: \"Akik meggazdagodtak, vegyék ki a részüket a járvány kezelésében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dd9c7c-031f-442c-ad0f-e891efb5a105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány stúdió nagyon szeretné megleckéztetni a jogsértő felhasználókat, de egy uniós döntéshozó szerint erre nem minden esetben van lehetőség. Vagy nem úgy, ahogy elképzelték.","shortLead":"Néhány stúdió nagyon szeretné megleckéztetni a jogsértő felhasználókat, de egy uniós döntéshozó szerint erre nem minden...","id":"20200407_youtube_szerzoi_jog_kalozfilm_kalozkodos_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58dd9c7c-031f-442c-ad0f-e891efb5a105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc79ca1-4373-4ce7-9ec8-c14eb7880a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_youtube_szerzoi_jog_kalozfilm_kalozkodos_europai_birosag","timestamp":"2020. április. 07. 11:03","title":"Jön az első bírósági ügy, amit jó eséllyel a YouTube kalózfilmesei fognak megnyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","shortLead":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","id":"20200407_neppart_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e880d6-08a6-4441-9e9d-0c53f3364477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_neppart_fidesz","timestamp":"2020. április. 07. 13:40","title":"Nem dönt a Néppárt a Fideszről a járvány végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85435901-758f-4120-8972-4c446184831b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő volt az 1965-es Goldfinger Pussy Galore-ja.","shortLead":"Ő volt az 1965-es Goldfinger Pussy Galore-ja.","id":"20200407_Meghalt_a_James_Bondfilmek_szinesznoje_Honor_Blackman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85435901-758f-4120-8972-4c446184831b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85667d65-b4f9-4ad1-91f4-ecdd73816fc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Meghalt_a_James_Bondfilmek_szinesznoje_Honor_Blackman","timestamp":"2020. április. 07. 08:11","title":"Meghalt egy James Bond-film színésznője, Honor Blackman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","id":"20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f669736-dd1a-482c-8dfc-8df012202b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","timestamp":"2020. április. 06. 12:31","title":"Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","shortLead":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","id":"20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ec2a-3362-4b05-a575-48e4d411eaff","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","timestamp":"2020. április. 06. 12:39","title":"A koronavírusnak köszönhetően idén nem lehet megbukni a szlovák iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","shortLead":"Az Alex Zanardi nevével fémjelzett limitált szériás kocsi fejlesztésében egykoron maga Ayrton Senna is rész vett.","id":"20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5808dffc-a71a-4521-92d3-29060aae6d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c83730-dbe9-4aca-bc97-e30d25341ca9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_szuperritka_21_eves_honda_nsx_sportkocsi_keresi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. április. 07. 06:41","title":"Szuperritka 21 éves Honda sportkocsi keresi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]