Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem arányosan oszlik meg. ","shortLead":"Valóban nagyobb lett a forgalom az ingyenes parkolás miatt, a nagyobb probléma mégis inkább az, hogy ez a forgalom nem...","id":"20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ab728-0bad-4aaa-b659-62d8d88a357d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Megint_dugok_vannak_Budapesten","timestamp":"2020. április. 09. 16:23","title":"Megugrott az autóforgalom Budapesten, de nem minden kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos legfontosabb dokumentum.","shortLead":"A főpolgármester négy iratot hozott nyilvánosságra, az egyik szerinte a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos...","id":"20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541ec1e4-3a6d-43f8-8a8c-0cba95b4825f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_karacsony_gergely_koronavirus_pesti_uti_idosotthon_fertozott_fertozes","timestamp":"2020. április. 10. 21:51","title":"Karácsony állítja, a kormányhivatal levelére hivatkozva nem tesztelték az idősotthonba visszakerülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba szállt a koronavírus ellen.","shortLead":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba...","id":"20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77bd02-d46b-4a9a-924a-586eecacd006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","timestamp":"2020. április. 10. 13:03","title":"A CERN is hadba szállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg az egyedüli hatalmát őrizni akaró USA a járvány kitöréséért viselt felelősséget igyekszik a riválisára égetni.","shortLead":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg...","id":"202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683395-d547-41f7-bc2d-54de43913fec","keywords":null,"link":"/360/202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","timestamp":"2020. április. 10. 19:30","title":"Az USA és Kína hidegháborút csinált a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és a járványgörbékről is szó esik a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A magyar egészségügy jól vizsgázott eddig a koronavírus-járvány alatt. Erről, a sajtó állapotáról, Orbán Viktorról és...","id":"20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04027-4fb0-41ef-9758-991a80198ed5","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Tortenik_valami_amirol_semmit_sem_tudunk","timestamp":"2020. április. 11. 13:00","title":"A koronavírusról a Fülkében: Történik valami, amiről semmit sem tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni a spanyol barlangokban talált fosszíliák alapján megismert Homo antecessor nevű kihalt faj emberi evolúcióban elfoglalt helyét.","shortLead":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni...","id":"202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c587c18f-929c-4802-90f6-c23282e20540","keywords":null,"link":"/tudomany/202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","timestamp":"2020. április. 10. 12:03","title":"Találtak egy 800 000 éves emberi fogat, sikerült genetikai mintát venni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","shortLead":"Jó pár szülői felügyeleti lehetőséget adott a Netflix videostreaming szolgáltatásához. Még PIN-kód is van benne.","id":"20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8c67ce-4aa8-4c71-80e1-006054cb6674","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_netflix_frissites_szuloi_kontrollal_pin_koddal","timestamp":"2020. április. 10. 14:03","title":"PIN-kódot vezetett be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]