[{"available":true,"c_guid":"b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő Igazgyöngy Alapítvány vezetője. A Prima Primissima díjas pedagógus végzetes problémának látja, hogy széles réteg nem tud a valós és az álhírek között különbséget tenni, s az agresszió felkorbácsolásától is tart.","shortLead":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő...","id":"20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbca5b-d24c-4f6d-be57-ef06405fd662","keywords":null,"link":"/360/20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 13. 17:30","title":"L. Ritók Nóra a Home office-ban: \"Most fog minden a nyakunkba borulni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban, egy nonprofit-szervezet szerint még mindig nagyon sokat tartalmaznak a gyümölcsök és zöldségek. ","shortLead":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban...","id":"20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d4983-a535-48de-b406-a8ad626fba2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","timestamp":"2020. április. 14. 15:20","title":"Az eperben, a spenótban és a kelkáposztában lehet a legtöbb növényvédőszer-maradvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5cf73a0-2e47-45ba-bf4c-f443e1cbc431","c_author":"Mellár Tamás","category":"360","description":"Az ismert közgazdász, a Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint nem igazi válságkezelés, amit a kormány csinál, mert közgazdasági szempontból elégtelen.","shortLead":"Az ismert közgazdász, a Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint nem igazi válságkezelés, amit a kormány csinál...","id":"20200414_Mellar_Tamas_Az_Orbankormany_sajat_hatalmat_menti_nem_a_valsagot_kezeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5cf73a0-2e47-45ba-bf4c-f443e1cbc431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce380a-ebc1-4959-bfba-02f527b7da6d","keywords":null,"link":"/360/20200414_Mellar_Tamas_Az_Orbankormany_sajat_hatalmat_menti_nem_a_valsagot_kezeli","timestamp":"2020. április. 14. 11:00","title":"Mellár Tamás: Az Orbán-kormány saját hatalmát menti, nem a válságot kezeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f850a2c5-5413-4dac-a8a0-b189056780dc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200414_Marabu_Feknyuz_Kasler_es_a_korhazigazgatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f850a2c5-5413-4dac-a8a0-b189056780dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3060ccd-5487-48dd-be3b-5cedc6c143ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Marabu_Feknyuz_Kasler_es_a_korhazigazgatok","timestamp":"2020. április. 14. 18:06","title":"Marabu Féknyúz: Kásler és a kórházigazgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább terjedjen a fertőzés.","shortLead":"Brazil tudósoknak sikerült dokumentálniuk, miként támadja meg a vírus a sejteket, hogy aztán abban elszaporodva tovább...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdb3a1-9cf3-46b2-833b-47224554bb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc103846-20f1-4187-8e49-f9512c2acb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_covid_19_fertozes_sejt_foto_kepek","timestamp":"2020. április. 14. 08:33","title":"Mikroszkópos fényképen a pillanat, amikor a koronavírus bejut egy sejtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Éjszaka benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200415_A_kormany_tenyleg_elvenne_a_kozalkalmazotti_statuszt_a_kulturalis_szferaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568eec3-295b-49ba-8ceb-d275e68e12a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_A_kormany_tenyleg_elvenne_a_kozalkalmazotti_statuszt_a_kulturalis_szferaban","timestamp":"2020. április. 15. 08:19","title":"A kormány tényleg elvenné a közalkalmazotti státuszt a kulturális szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak zsákmányává váljanak, egyúttal könnyebben találnak magukhoz illő partnert. Ám vannak kivételek.","shortLead":"Rajokba, csapatokba tömörülve számos előnyt élvezhetnek a halak. Így csökken annak a veszélye, hogy nagyobb halak...","id":"202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb50a-d86f-47cc-92c2-c8e20680f331","keywords":null,"link":"/360/202015_halak_viselkedese_zaj_mint_jel","timestamp":"2020. április. 14. 10:30","title":"Nem hiba, hanem funkció: a tudósok felfigyeltek a halra, amelyik másfele úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A konkrét autónak nem maga a svéd gyártó, hanem furcsa módon egy amerikai McLaren kereskedés keres gazdát. ","shortLead":"A konkrét autónak nem maga a svéd gyártó, hanem furcsa módon egy amerikai McLaren kereskedés keres gazdát. ","id":"20200415_mar_aruljak_a_meg_nem_is_gyartott_koenigsegg_gemera_hiperauto_egyik_peldanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30439fb9-ecaa-4ba1-b283-730561f2b0d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_mar_aruljak_a_meg_nem_is_gyartott_koenigsegg_gemera_hiperauto_egyik_peldanyat","timestamp":"2020. április. 15. 07:59","title":"Már árulják a még nem is gyártott új Koenigsegg hiperautó egyik példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]