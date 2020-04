Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","shortLead":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","id":"20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19397a73-a26d-4781-bc66-74eb36e47e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","timestamp":"2020. április. 13. 18:41","title":"Nyílt levélben fordulnak Orbánhoz és Pintérhez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","shortLead":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","id":"20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb5d63-a4ce-4bd2-9ce3-964a1f9fb6ea","keywords":null,"link":"/elet/20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","timestamp":"2020. április. 15. 10:06","title":"Egymással etethetik meg az állatokat egy német állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","shortLead":"Az otthonmaradás jegyében idén elmarad a klasszikus locsolkodás, de a karanténköltészet szerencsére virágzik. ","id":"20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52feca9-d27b-4054-8223-3529ab67fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbc5f1-96fc-46cd-bfe3-94a318105aca","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Husveti_locsoloversek_karanten","timestamp":"2020. április. 13. 15:49","title":"\"Zöld erdőben gumikesztyű, steril locspocs, elképesztyű!\" - húsvéti locsolóversek karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86240d3-1309-4f34-9c47-a13299017971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Zuri nevű apróság birtokba vette kifutóját a Szegedi Vadasparkban.\r

","shortLead":"A Zuri nevű apróság birtokba vette kifutóját a Szegedi Vadasparkban.\r

","id":"20200414_torpe_vizilo_szegedi_vadaspark_zuri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86240d3-1309-4f34-9c47-a13299017971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e412a6-bacf-467c-adeb-a688fb9c0141","keywords":null,"link":"/elet/20200414_torpe_vizilo_szegedi_vadaspark_zuri","timestamp":"2020. április. 14. 14:51","title":"Már a szabadban kocog a szegedi törpevíziló-kölyök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megajánlott jegyet több iskolaigazgató is szorgalmazta, de a korábbi tervekből ez hiányzott.","shortLead":"A megajánlott jegyet több iskolaigazgató is szorgalmazta, de a korábbi tervekből ez hiányzott.","id":"20200414_Nemzeti_Pedagogus_Kar_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376064b8-4a78-4754-9aca-118887c123bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nemzeti_Pedagogus_Kar_erettsegi","timestamp":"2020. április. 14. 10:37","title":"Nemzeti Pedagógus Kar: a nem felvételiző diákok akár megajánlott jegyet is kaphatnának az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban, amelynek helyreállítási munkálatait a koronavírus-járvány miatt egy hónappal ezelőtt felfüggesztették.\r

","shortLead":"Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban, amelynek helyreállítási munkálatait...","id":"20200415_notre_dame_szekesegyhaz_parizs_tuz_tuzvesz_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdac40b-ebdd-4955-aa8b-69230b97d3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_notre_dame_szekesegyhaz_parizs_tuz_tuzvesz_evfordulo","timestamp":"2020. április. 15. 05:49","title":"Harangozással emlékeznek a Notre-Dame tragédiájának évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd843a-fe14-42bb-b04e-b56d2306d8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédok nemcsak mozognak, hanem közösséget is építenek egy amerikai kisvárosban egy kis ugrálással.","shortLead":"A szomszédok nemcsak mozognak, hanem közösséget is építenek egy amerikai kisvárosban egy kis ugrálással.","id":"20200415_A_tavolsagtarto_zumba_oraval_a_legrosszabb_nap_is_jol_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19dd843a-fe14-42bb-b04e-b56d2306d8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24077798-cd83-44f5-a7a3-8679c4561c90","keywords":null,"link":"/elet/20200415_A_tavolsagtarto_zumba_oraval_a_legrosszabb_nap_is_jol_indul","timestamp":"2020. április. 15. 09:29","title":"A távolságtartó zumba órával a legrosszabb nap is jól indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]