"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos pontjáról vették tűz alá az ecuadori állami honlapokat." "A kiadatást miatt a világ számos pontjáról vették tűz alá az ecuadori állami honlapokat." "40 millió kibertámadás érte Ecuadort, mióta kiadták a WikiLeaks alapítóját" "A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is jóval gyorsabban lehet majd eljutni szinte az összes fontos erdélyi városba Magyarországról vonattal." "Így is jóval gyorsabban lehet majd eljutni szinte az összes fontos erdélyi városba Magyarországról vonattal." "A román miniszter szerint az idén elkezdik a Kolozsvár-magyar határ közti szupervasutat" "A tragikus baleset a Tatai utca Zsinór utca és Fáy utca közötti szakaszán történt a XIII. kerületben." "A tragikus baleset a Tatai utca Zsinór utca és Fáy utca közötti szakaszán történt a XIII. kerületben." "Fának csapódott autójával és azonnal meghalt" "François-Henri Pinault, az egyik leggazdagabb francia üzletember 100 millió euróval segíti a székesegyház újjáépítését." "François-Henri Pinault, az egyik leggazdagabb francia üzletember 100 millió euróval segíti a székesegyház újjáépítését." "Salma Hayek férje 32 milliárd forintnak megfelelő eurót ajánlott fel a Notre-Dame újjáépítésére" "Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját." "Kivonult az \"ellenzék\" a teniszszövetség közgyűléséről" "Persze csak akkor, ha teljesülnek a törvényi és infrastrukturális feltételek - tette hozzá a főpolgármester." "Tarlós: Érdemes bevezetni a dugódíjat" "Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek." "A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába"