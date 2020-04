Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34b09c44-bec3-45f7-826a-48358c47b62e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, a piaci feltételek alapján fizetik vissza.","shortLead":"A lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, a piaci feltételek alapján fizetik vissza.","id":"20200414_Tobb_mint_ketmilliard_euro_hitelt_kap_az_Adidas_a_nemet_allamtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b09c44-bec3-45f7-826a-48358c47b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3d44-c5b3-4139-9fce-b6a5b22b1b00","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Tobb_mint_ketmilliard_euro_hitelt_kap_az_Adidas_a_nemet_allamtol","timestamp":"2020. április. 14. 21:13","title":"Több mint kétmilliárd euró hitelt kap az Adidas a német államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó László váltja Liszkay Gábort a Mediaworksnél.\r

","shortLead":"Szabó László váltja Liszkay Gábort a Mediaworksnél.\r

","id":"20200415_Volt_washingtoni_nagykovetet_lett_a_fideszes_mediabirodalom_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857d5dd0-dc1c-4adc-8211-258d0b427070","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Volt_washingtoni_nagykovetet_lett_a_fideszes_mediabirodalom_vezetoje","timestamp":"2020. április. 15. 15:53","title":"Volt washingtoni nagykövetet lett a fideszes médiabirodalom vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","shortLead":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","id":"20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e7ff2e-2e2b-4c0a-bfc5-d954f4616029","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 07:20","title":"Háromezerrel többen kaptak nyelvvizsgabizonyítványt tavaly, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","shortLead":"Az országban rekordmértékben nőtt a halottak száma, a fertőzötteké továbbra is 4000 feletti értékkel emelkedik.","id":"20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcccf70-873d-480a-8392-239f6156896f","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Egyre_sulyosabb_a_helyzet_Torokorszagban","timestamp":"2020. április. 15. 21:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be7e3b8-75ce-4b33-b4f7-55161f804fe6","c_author":"Palócz Éva","category":"360","description":"A magyar kormány sem a munkáltatókat nem támogatja kellőképpen a munkaerő megtartásában, sem a munkavállalókat a válság átvészelésében, ami a vállalati szektor nagy részének a megroggya­násával fog járni. A munkahelyek megmentésének a hiánya óriási és alig helyrehozható károkat okozhat.","shortLead":"A magyar kormány sem a munkáltatókat nem támogatja kellőképpen a munkaerő megtartásában, sem a munkavállalókat a válság...","id":"20200415_Palocz_Eva_Most_evtizedekre_eldolhet_a_magyar_gazdasag_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be7e3b8-75ce-4b33-b4f7-55161f804fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd6947b-fe47-46a7-92aa-591520e30850","keywords":null,"link":"/360/20200415_Palocz_Eva_Most_evtizedekre_eldolhet_a_magyar_gazdasag_sorsa","timestamp":"2020. április. 15. 11:01","title":"Palócz Éva: Most évtizedekre eldőlhet a magyar gazdaság sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első \"csillagközi bevándorlója\".","shortLead":"Aktív aszteroida, egy anyacsillaga által széttört nagyobb égitest maradványa lehet az Oumuamua, a Naprendszer első...","id":"20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd0f986-efae-460d-affb-070bf6faac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_oumuamua_aktiv_aszteroida_vizjeg","timestamp":"2020. április. 16. 12:03","title":"Aktív aszteroida lehet a titokzatos Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","shortLead":"Az általában közlekedési dugókkal terhelt utakon most kivételesen csak egy román oldtimer árválkodott.","id":"20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdbddbb-74ad-4ee5-9068-587c35502acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38aabc3-b572-4c9e-93cb-92b1f51e6a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_egy_regi_dacia_1300_pozolt_a_koronavirus_miatt_kiurult_new_yorki_utcakon","timestamp":"2020. április. 15. 06:41","title":"Egy régi Dacia pózolt a koronavírus miatt kiürült New York-i utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Van néhány ország, amely jól kezeli a járványhelyzetet, ilyen Ausztria és Németország – valamint az Orbán-kormány állítása szerint Magyarország is. De ha az élmezőnybe tartozunk, akkor miért kellene egyszerre 8000 lélegeztetőgép, amikor az osztrákoknál ezerre sem volt szükség? És miért készül a legrosszabbra a kormány, amikor egyes országok nem azt várják, hogy a társadalom nagyobb része átessen a betegségen, hanem a vírus hétköznapi menedzselését végzik?","shortLead":"Van néhány ország, amely jól kezeli a járványhelyzetet, ilyen Ausztria és Németország – valamint az Orbán-kormány...","id":"20200415_Orban_egyszerre_negyedmillio_magyar_fertozottel_szamol_ha_jo_adatokat_hasznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da9ca59-49a5-412b-8eba-209ee250006d","keywords":null,"link":"/360/20200415_Orban_egyszerre_negyedmillio_magyar_fertozottel_szamol_ha_jo_adatokat_hasznal","timestamp":"2020. április. 15. 13:01","title":"Orbán egyszerre negyedmillió magyar fertőzöttel számol, ha jó adatokat használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]