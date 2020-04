Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé sem javasolják a brazil orvosok.","shortLead":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé...","id":"20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fdd7b2-d0a7-40a4-a30b-e61637dcfe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2020. április. 15. 15:32","title":"Annyi koronavírusos beteg halt meg, hogy leállították a brazil klorokin-kísérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","shortLead":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","id":"20200416_moodys_bankrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d891115-1ec9-42c0-93ed-ce4d76ca5373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_moodys_bankrendszer","timestamp":"2020. április. 16. 11:17","title":"Negatívra módosította a Moody's a magyar bankrendszer kilátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","id":"20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b60e291-69c7-434a-9765-d3886e15e8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 16. 13:47","title":"Már szennyvízben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, elhalasztják a május 9-i, győzelem napi díszszemlét és a II. világháborúban aratott szovjet diadal 75. évfordulója alkalmából tervezett többi rendezvényt is.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, elhalasztják a május 9-i, győzelem napi díszszemlét és a II. világháborúban...","id":"20200416_A_virushelyzet_miatt_elhalasztjak_a_majus_9ei_moszkvai_diszszemlet_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a431a36-7488-49ac-aaa9-077a4e9d7962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74258697-bd0e-4a0b-8e7b-6cbf85ef3bb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_A_virushelyzet_miatt_elhalasztjak_a_majus_9ei_moszkvai_diszszemlet_is","timestamp":"2020. április. 16. 20:40","title":"A vírushelyzet miatt elhalasztják a május 9-i moszkvai díszszemlét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Koronavírusosan került haza a kórházból a műtét után lábadozó beteg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200416_Radar360_Nemetorszag_hetfotol_Karacsony_majusban_lazitana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd619e-c283-43cb-95a7-06d6212678f8","keywords":null,"link":"/360/20200416_Radar360_Nemetorszag_hetfotol_Karacsony_majusban_lazitana","timestamp":"2020. április. 16. 08:00","title":"Radar360: Németország hétfőtől, Karácsony májusban lazítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesco, a Spar és a Lidl fizetheti a legtöbb különadót.","shortLead":"A Tesco, a Spar és a Lidl fizetheti a legtöbb különadót.","id":"20200416_Tesco_Spar_Lidl_kulonado_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73eecd-5592-4de1-a38b-d8110fb4c4b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Tesco_Spar_Lidl_kulonado_boltok","timestamp":"2020. április. 16. 09:58","title":"A Tesco milliárdos különadót fizethet, a Coop, a CBA és a Reál megúszhatja a különadóztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8b9e32-2b81-4be7-8512-d329600c6ae2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány következményeként túlkínálat alakult ki az olaj világpiacán, az egyre alacsonyabb olajárak pedig keresztbe tehetnek annak, hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást.","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként túlkínálat alakult ki az olaj világpiacán, az egyre alacsonyabb olajárak pedig...","id":"20200415_Az_olcso_olaj_veszelyezteti_a_zold_atallast_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b8b9e32-2b81-4be7-8512-d329600c6ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d2841-cef0-48e7-acf1-b4c6724af04b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200415_Az_olcso_olaj_veszelyezteti_a_zold_atallast_is","timestamp":"2020. április. 15. 15:58","title":"Az olcsó olaj veszélyezteti a zöld átállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","shortLead":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb349d-1a44-4a8f-a0cb-db6f13ae4852","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","timestamp":"2020. április. 16. 20:18","title":"Hétvégén megint szigorítanak a kijárási szabályokon Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]