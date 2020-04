Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium, ha például albérletben élő emberek tömegeinek kell a lakástulajdonosukkal egyezkedniük. De a legszegényebbek közül is segítség nélkül maradnak azok a százezrek, akik előrefizetős mérőórát használnak, vagy akik uzsorahitelt vettek fel.","shortLead":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium...","id":"20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d5f6e-be86-4ff5-b40a-004422a1f71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","timestamp":"2020. április. 20. 12:30","title":"Több millióan nem tudják megfogadni a tanácsot, hogy költsenek kevesebbet a bevételeiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB szakértői szerint kedvezőbb helyzetbe kerülnek az adósok a moratórium miatt: a babaváró kölcsönnél nem halmozódik fel a kamat, és több pénzt engednek majd el két vagy három gyerek születése után.","shortLead":"Az MNB szakértői szerint kedvezőbb helyzetbe kerülnek az adósok a moratórium miatt: a babaváró kölcsönnél nem...","id":"20200420_Ne_fizesse_tovabb_a_babavaro_hitel_torlesztoreszletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd3458a-8aab-40a0-b09b-2e9b7fe12de4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Ne_fizesse_tovabb_a_babavaro_hitel_torlesztoreszletet","timestamp":"2020. április. 20. 18:12","title":"Ne fizesse tovább a babaváró hitel törlesztőrészletét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 órán át tartó ámokfutásnak ennél több halálos áldozata is lehet a hatóságok szerint. A támadó ismeretlen okból gyilkolt.","shortLead":"A 12 órán át tartó ámokfutásnak ennél több halálos áldozata is lehet a hatóságok szerint. A támadó ismeretlen okból...","id":"20200420_rendorruha_emberoles_gyilkossag_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e448b-268d-43d8-bc01-63f8e15f5f58","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_rendorruha_emberoles_gyilkossag_kanada","timestamp":"2020. április. 20. 06:15","title":"Rendőrnek öltözött férfi gyilkolt meg legalább 16 embert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google. A sajtóinformációként kiszivárgott újdonsággal az Apple hasonló szolgáltatásának állít konkurenciát a keresőcég.","shortLead":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google...","id":"20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73876edd-d2ca-435c-b1da-81b316bddd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","timestamp":"2020. április. 20. 05:33","title":"Saját bankkártyát ad ki a Google, már több bankkal is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Akár évekre is elveszítheti teljes állami támogatását a DK. Erről tájékoztatta őket a Számvevőszék elnöke.","id":"20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8fee21-ade9-4965-a189-3a1d715c3ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Evekre_elvennek_a_DK_allami_tamogatasat","timestamp":"2020. április. 19. 20:53","title":"Évekre elvennék a DK állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714a0f06-4a73-4ba8-b638-231453aa7947","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Jelentősen megnehezítik az áruszállítást és a közlekedést a COVID-19 terjedése miatti korlátozások, ahogy a logisztika és a raktározás is megsínyli az új típusú koronavírus járvány hatásait. A rendkívüli helyzet kihívásaira az általános óvintézkedéseken túl az automatizáció és a digitalizáció jelent megoldást. Hogyan váltott működési módot egy alapvetően emberi érintkezésre alapozó ágazat egyik napról a másikra? A Jungheinrich Hungária Kft. átalakulását néztük meg közelebbről.","shortLead":"Jelentősen megnehezítik az áruszállítást és a közlekedést a COVID-19 terjedése miatti korlátozások, ahogy a logisztika...","id":"20200420_jungheinrich_koronavirus_logisztika_raktarozas_automatizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714a0f06-4a73-4ba8-b638-231453aa7947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dc0b03-bbf2-4604-8761-fb4d35f55109","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200420_jungheinrich_koronavirus_logisztika_raktarozas_automatizacio","timestamp":"2020. április. 20. 07:47","title":"Van, amit nem állíthat meg a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]