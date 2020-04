2012 óta évről évre több használt autó cserélt gazdát Magyarországon, 2019-ben pedig már a 800 ezres határt is átlépte a piac. Az első két hónap is erősen indult 2020-ban, a tendencia azonban egyik pillanatról a másikra megváltozott. A járvány kitörése óta leginkább a váláság mielőbb végében bíznak az egyes szereplők, és saját stratégiákkal igyekeznek fenntartani a keresletet.

Az egyik nagy szereplő, az AAA Autó arról számolt be, hogy áprilisban már a vásárlások 20 százalékát online intézték az ügyfeleik, miközben a személyes ügyintézés és értékesítés bizonyos korlátozásokkal továbbra is engedélyezett. Karolína Topolová, a nemzetközi használtautó-kereskedői hálózat vezérigazgatója és igazgatósági elnöke azt is elmondta, hogy most egyébként sem a megszokott árréssel értékesítik autóikat, emellé lépett be ösztönzőként az online vásárlási lehetősége is. A vevők akár a saját otthonukban vagy más helyszínen is átvehetik a kiválasztott gépkocsit. A fertőtlenített autót védőfelszereléssel ellátott értékesítő viszi az ügyfél által kiválasztott helyszínre.

A piac másik nagy szereplője a Das WeltAuto, ahol úgy látják – a korlátozások feloldása után – gyorsan helyreállhat a rend, bár nagyjából két-három hónap múlva látják majd pontosan a jövőképet. A tapasztalatuk az, hogy a vevők elhalasztották a vásárlásokat, most alapvetően a kényszereladások mozgatják a piacot, így egy-két autó jócskán áron alul találhat új gazdára.

Nálunk még az „új autó" is öreg, a behozott kocsik 60 százaléka tíz év feletti Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé.

A válság lefutásának forgatókönyveitől függetlenül a fiatal használt autók értéke várhatóan általánosságban nem csökken a várakozásaik szerint, bár országonként eltérő lehet az árak alakulása – mondta Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója. A bő tíz évvel ezelőtti, 2008–2009-es válság idején sem esett a fiatal, 0-6 év közötti használt autók értéke, így várhatóan erre a szegmensre ezúttal sem lesz ár szempontjából jelentős hatással a mostani gazdasági krízis.

Ugyanakkor a korlátozások bevezetése óta a kereskedőik a korábbi eladásaik harminc-negyven százalékát tudják teljesíteni, ám a gyengélkedő forintárfolyam miatt a külföldi kereskedők ismét megjelentek, és várhatóan elviszik a hosszabb állásidejű autókat – tette hozzá a Das WeltAuto márkaigazgatója.

