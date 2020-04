Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.","shortLead":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót...","id":"20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d92a13-1641-4741-9860-4f3ea7404252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","timestamp":"2020. április. 22. 21:46","title":"Biztossá vált az orosz-egyiptomi vasúti üzlet, de úgy tűnik, kimarad belőle a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél.\r

","shortLead":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány...","id":"20200421_who_koronavirus_ajanlasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750b65-8813-49ec-ba7b-acd103a4654a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_who_koronavirus_ajanlasok","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"Rengeteg tesztre lenne szükség a járvány megállításához a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije, amiből költekezhetne.","shortLead":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije...","id":"20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9157f51-1b54-497d-af7f-112414ab37f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Utalványokkal és akciókkal próbálják Vuhanban visszacsalogatni a vásárlókat a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit kormány meg van győződve arról, hogy ez az oltás lesz a legjobb eszköz a betegség leküzdésére.","shortLead":"A brit kormány meg van győződve arról, hogy ez az oltás lesz a legjobb eszköz a betegség leküzdésére.","id":"20200421_A_heten_mar_embereken_is_tesztelik_a_koronavirus_elleni_vakcinat_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a9987-d20b-4f64-9e6b-b1e3d0ad76d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_A_heten_mar_embereken_is_tesztelik_a_koronavirus_elleni_vakcinat_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 21. 21:03","title":"A héten már embereken is tesztelik a koronavírus elleni vakcinát Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164 lélegeztetőgép érkezik Magyarországra. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164...","id":"20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b5607f-09ec-4c9a-8fb9-a2ee212eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 22. 11:18","title":"Koronavírus: felszabadították a kórházi ágyak felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban nemrégiben újabb jövevény érkezett a Gere családba.\r

","id":"20200422_uj_skocia_amokfutas_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b5c12e-cf82-4df5-abd0-fce34fa3898b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35380b14-f7ae-4326-87e6-bb0845b67070","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_uj_skocia_amokfutas_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 22. 06:21","title":"Újabb holttesteket találtak az új-skóciai ámokfutás helyszínein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik vele, de Orbán Viktor barátokat veszít az unióban és a Néppártban – állítja Kim Lane Scheppele, az amerikai Princeton Egyetem professzora, az autoritárius rendszerek, illetve a magyar politikai és jogrendszer elismert kutatója.","shortLead":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik...","id":"20200422_Lehullt_az_alruha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a030163-c7af-4e41-8da8-d71bfccaee12","keywords":null,"link":"/360/20200422_Lehullt_az_alruha","timestamp":"2020. április. 22. 15:30","title":"Kim Lane Scheppele: Lehullott Orbánék álruhája, Magyarország diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]