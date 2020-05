Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","shortLead":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","id":"20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b4273-6944-48d8-9558-06199e4acd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","timestamp":"2020. május. 05. 19:45","title":"A büntetés-végrehajtás szerint a magyar börtönökben továbbra sincs koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé egy pénztárcabarátabb modell is érkezik, a OnePlus Z. Kiszivárgott, hogyan is fog kinézni.","shortLead":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé...","id":"20200505_oneplus_z_kep_szivargott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752c8d4-1b49-4fd5-a0f0-5093a99caebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_oneplus_z_kep_szivargott","timestamp":"2020. május. 05. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy ilyen lesz az erős, de megfizethető OnePlus-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérültek a jogai, amikor leváltották a román korrupcióellenes ügyészség, a DNA éléről.","shortLead":"Sérültek a jogai, amikor leváltották a román korrupcióellenes ügyészség, a DNA éléről.","id":"20200505_laura_corduta_kovesi_ejeb_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8469d6-1981-4b0c-bb16-e78b6cc47217","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_laura_corduta_kovesi_ejeb_romania","timestamp":"2020. május. 05. 13:54","title":"Pert nyert a román állammal szemben Laura Codruta-Kövesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már tavaly megingott az európai acélgyártás. Sajtóértesülések szerint a magyar állam úgy segítene a szorult helyzeten, hogy bevásárolná magát a cégbe, ahogy ezt már többször megkísérelte az elmúlt években.","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már...","id":"20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c337e3b-030d-428e-a8dc-85401c919ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","timestamp":"2020. május. 05. 11:27","title":"Csúsznak a fizetések a Dunaferrnél, újra kopogtathat az állam a tulajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

