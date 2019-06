Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76526397-7628-4090-a912-da048bb8613a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 40 éves Kaláka Fesztivált ünnepli hétvégén az idén 50 éves zenekar.","shortLead":"A 40 éves Kaláka Fesztivált ünnepli hétvégén az idén 50 éves zenekar.","id":"20190625_Gryllus_Daniel_Jo_celokert_szovetkeztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76526397-7628-4090-a912-da048bb8613a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51486f01-8a65-4f9d-adff-ffe0f6300a0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Gryllus_Daniel_Jo_celokert_szovetkeztunk","timestamp":"2019. június. 25. 12:16","title":"Gryllus Dániel: \"Jó célokért szövetkeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek a kijelzői.","shortLead":"Sok szempontból is különleges, mondhatni szimbolikus helyszínt választott a Samsung arra, hogy megmutassa, mire képesek...","id":"20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f0b242-7448-4752-a5cc-885e497cc54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd3d70f-012f-475b-9f39-c56f8ad08b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_samsung_otkijelzos_installacio_new_york_one_time_square","timestamp":"2019. június. 25. 15:03","title":"Videó: nem akárhol mutatja meg a világnak a Samsung, hogy mit tudnak a kijelzői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt kifejezetten ő kérte a rendőröket: hadd pipálhassa ki a letartóztatás élményét, mielőtt meghal.\r

\r

","shortLead":"Sőt kifejezetten ő kérte a rendőröket: hadd pipálhassa ki a letartóztatás élményét, mielőtt meghal.\r

\r

","id":"20190625_Letartoztattak_a_93_eves_not_holott_nem_csinalt_semmit_megsem_banta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7575fe3-74d1-4865-a5d8-4a9d7f537710","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Letartoztattak_a_93_eves_not_holott_nem_csinalt_semmit_megsem_banta","timestamp":"2019. június. 25. 19:43","title":"Letartóztatták a 93 éves nőt, holott nem csinált semmit, mégsem bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel szemben.","shortLead":"A selejtező első fordulójában esett ki a legjobb magyar női játékos a 2013-ban itt döntőt játszó német Lisickivel...","id":"20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5eb71a-8ae3-423d-81ad-8024137ad522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db57e84-c5a2-4602-aaef-9992fe970690","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Babosnak_mar_veget_is_ert_a_wimbledoni_torna","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"Babosnak már véget is ért a wimbledoni torna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta egy emlékmisén Joann belgorodi ortodox metropolita.","shortLead":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút, míg az ateisták csak meghaltak a harcokban – mondta...","id":"20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c08dd60-3ebe-4767-923e-9d1bda898e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7f247-76af-4a1b-8d63-f0a461bad775","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_megkeresztelt_szovjet_katonak_nyertek_meg_a_masodik_vilaghaborut__allitja_egy_orosz_fopap","timestamp":"2019. június. 25. 18:22","title":"A megkeresztelt szovjet katonák nyerték meg a második világháborút – állítja egy orosz főpap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574b606a-ddb7-45dd-8cb5-3e84b17ea371","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Átütő sikert ért el a jobboldali, kormányközeli humor.","shortLead":"Átütő sikert ért el a jobboldali, kormányközeli humor.","id":"20190625_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_kapta_a_Karinthygyurut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=574b606a-ddb7-45dd-8cb5-3e84b17ea371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa58601-7d83-4622-b622-0839d1f079e1","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_kapta_a_Karinthygyurut","timestamp":"2019. június. 25. 13:36","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér kapta a Karinthy-gyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","shortLead":"Amerikai milliárdosok egy csoportja azt üzeni, hajrá, vessék ki rájuk a vagyonadót.","id":"20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec3260-0f0b-43a5-994d-b7d2c779525f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Soros_azt_mondta_adoztassak_meg","timestamp":"2019. június. 24. 14:41","title":"Soros azt mondta, adóztassák meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]