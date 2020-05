Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.","shortLead":"A kormánypárt ugyanígy tett a Párbeszéd javaslatával is.","id":"20200514_LMP_A_Fidesz_ellopta_es_kiherelte_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296daa5-40f5-4c42-b2a8-f3075c63d962","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_LMP_A_Fidesz_ellopta_es_kiherelte_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol_szolo_javaslatot","timestamp":"2020. május. 14. 16:59","title":"LMP: A Fidesz ellopta és kiherélte a klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","shortLead":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","id":"20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db8424c-148b-420c-bc1c-36924ba705a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","timestamp":"2020. május. 13. 13:15","title":"Ma 70 éves a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint idén már kár várni a 14 colos, Mini-LED kijelzővel ellátott MacBook Pro érkezésére. Nemrég még arról szólt a fáma, hogy idén március végén mutatja be a készüléket az Apple.","shortLead":"A pletykák szerint idén már kár várni a 14 colos, Mini-LED kijelzővel ellátott MacBook Pro érkezésére. Nemrég még arról...","id":"20200513_apple_14_colos_macbook_pro_14_miniled_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b1ade8-fe08-4297-bfa1-7619167ec99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67eb2275-63db-4878-a54e-3c7b763f91c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_apple_14_colos_macbook_pro_14_miniled_kijelzo","timestamp":"2020. május. 13. 17:03","title":"Úgy tűnik, idén nem lesz semmi az Apple különleges képernyős MacBook Prójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1","c_author":"Simon Anita","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz képest mintegy 30 százalékkal több élelmiszer előállítására lesz szükség, ami megnövekedett energiaigénnyel és hulladéktermeléssel is jár. A mostani, úgynevezett lineáris gazdasági modellben a hulladékok nagy részét nem forgatjuk vissza a termelési folyamatba, a körforgásos gazdaságban azonban semmi nem vész kárba, és még a lejárt ételmaradékból is bioenergia lesz. Vélemény.","shortLead":"Egyes előrejelzések szerint 2050-re 10 milliárd főre nő a Föld népessége, ez pedig azt jelenti, hogy a mostanihoz...","id":"20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c617207-106c-4e99-ae3e-c6f58e88aa85","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Simon_Anita_A_szemet_aranyat_er","timestamp":"2020. május. 14. 11:40","title":"Simon Anita: A szemét aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar fertőzöttek harmada kórházban kaphatta el a koronavírust, Bécsben kuponokkal indítanák újra a vendéglátást...","id":"20200514_Radar360_Veszelyesebb_lehet_a_virus_mint_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51bacb-8512-44ad-8f04-ea9c89fbf144","keywords":null,"link":"/360/20200514_Radar360_Veszelyesebb_lehet_a_virus_mint_gondoltak","timestamp":"2020. május. 14. 08:00","title":"Radar360: Veszélyesebb lehet a vírus, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","shortLead":"A szervezet elnöke szerint a jövő nyárig biztosan nem szűnnek meg teljesen a korlátozások a fürdőkben.","id":"20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d57575-9b7c-4ed5-9d9d-d135f095325d","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_magyar_furdoszovetseg_furdok_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 13. 16:28","title":"Fürdőszövetség: Felelőtlenség volt a hétvégén kinyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.","shortLead":"A miniszter szerint a szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.","id":"20200515_szijjarto_peter_szajmaszk_vedofelszereles_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971e9cf-0b80-419e-9b80-b7690fcbabc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_szijjarto_peter_szajmaszk_vedofelszereles_kina","timestamp":"2020. május. 15. 06:12","title":"Szijjártó: Eddig 121 repülőgép hozott védőeszközöket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]