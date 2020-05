Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenesen kellene átengedni a meghatározott közterületeket az augusztus 20-i ünnep szervezőjének. ","shortLead":"Ingyenesen kellene átengedni a meghatározott közterületeket az augusztus 20-i ünnep szervezőjének. ","id":"20200517_Ujabb_javaslattal_korlatozna_a_fovaros_jogait_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b26e2a-9aeb-4d94-9cb8-9b571d34872f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Ujabb_javaslattal_korlatozna_a_fovaros_jogait_a_kormany","timestamp":"2020. május. 17. 10:23","title":"Újabb javaslattal korlátozná a főváros jogait a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","shortLead":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","id":"20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e58caa0-967f-4702-993d-de8d51cc2f32","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","timestamp":"2020. május. 16. 15:28","title":"Egy hónap alatt 40 ezer fát ültetnek ezek a különleges drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","shortLead":"Bár nem sikerült megörökíteni, édesanyja elmondása szerint Zente a napokban magától el tudott indulni.","id":"20200516_zente_sma_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b862067-c5da-41bc-b9be-90663ba4fbf7","keywords":null,"link":"/elet/20200516_zente_sma_kisfiu","timestamp":"2020. május. 16. 17:44","title":"Újabb remek hír érkezett az SMA-s kisfiúról, Zentéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","shortLead":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24160a7-3532-4fdf-bd7b-fda8e122cdc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. május. 16. 17:58","title":"Magyarország felé is megnyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac3f746-f606-4d84-ac58-37623255be81","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Emelkedő életszínvonal, stabil árak – ígérni akkor még mindent lehetett, különösen, amikor tízezer pénzváltó hellyel készítették elő a kemény márka érkezését. ","shortLead":"Emelkedő életszínvonal, stabil árak – ígérni akkor még mindent lehetett, különösen, amikor tízezer pénzváltó hellyel...","id":"20200516_valutaunio_menekultek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_18","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fac3f746-f606-4d84-ac58-37623255be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1caa89-9f5e-4cd8-8bf3-bd80063da9d0","keywords":null,"link":"/360/20200516_valutaunio_menekultek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_18","timestamp":"2020. május. 16. 14:30","title":"Kétharmados többséggel könnyű történelmet csinálni – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","shortLead":"Egy olasz vállalat úgy döntött, hogy azonnal segít elhunyt munkatársuk feleségén, aki három gyerekkel vált özveggyé.","id":"20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333b35e-38be-4df0-b289-93608fb6e644","keywords":null,"link":"/elet/20200517_A_ferj_meghalt_koronavirusban_a_cege_rogton_felvette_a_megozvegyult_asszonyt","timestamp":"2020. május. 17. 10:05","title":"A férj meghalt koronavírusban, a cége rögtön felvette a megözvegyült asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőtől péntekig viszont sok lesz a napsütés. ","shortLead":"Hétfőtől péntekig viszont sok lesz a napsütés. ","id":"20200517_idojaras_hetvege_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695a56fe-6692-4d21-90e2-575322c933f9","keywords":null,"link":"/elet/20200517_idojaras_hetvege_napsutes","timestamp":"2020. május. 17. 13:47","title":"Jövő héten is a hétvégére érkezik meg az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","shortLead":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","id":"20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ef02d8-2e10-48e7-b8d8-bd7b54e0d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 17. 09:16","title":"Meghalt hozzátartozója bántalmazásától egy 79 éves férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]