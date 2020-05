Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni a hackert.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) összesen 2 TB lopott adatra bukkant Sanix eszközein, miután sikerült elkapni...","id":"20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964df519-c490-4353-a162-a8b8827aa881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ukrajna_hacker_sanix_lopott_email_cim_adatlopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:03","title":"Lekapcsolták az ukránok a hackert, aki 773 millió e-mail-címen akart túladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer, aki jó érzékkel indított edzőcipőmárkájának köszönhetően vált milliárdossá.","shortLead":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer...","id":"202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e5577-9c49-4c88-a8d3-1b0225f89e74","keywords":null,"link":"/360/202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","timestamp":"2020. május. 19. 19:30","title":"Botrányhős rapperből lett dollármilliárdos, de nem a zenéje vagy az egója miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban még sohasem mértek ilyen magas értéket a feljegyzések kezdete óta.","shortLead":"Májusban még sohasem mértek ilyen magas értéket a feljegyzések kezdete óta.","id":"20200520_ciprus_hoseg_melegrekord_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712a456f-f2fd-49ea-ae0e-ccb39f31545b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ciprus_hoseg_melegrekord_idojaras","timestamp":"2020. május. 20. 05:24","title":"Évszázados rekord: már most 44 fokos hőség perzseli Ciprust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcina helyett szájon át bevehető gyógyszer lehet a megoldás a koronavírus-járványra – legalábbis a kínai kutatók szerint. Az egereken már tesztelt új gyógyszer elvileg hatékony, de egyelőre azt sem tudni, sikerülne-e megismételni az elért eredményeket.","shortLead":"Vakcina helyett szájon át bevehető gyógyszer lehet a megoldás a koronavírus-járványra – legalábbis a kínai kutatók...","id":"20200520_kina_koronavirus_fertozes_antitest_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926a099c-557d-4933-897a-492495d765c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_kina_koronavirus_fertozes_antitest_covid_19","timestamp":"2020. május. 20. 19:26","title":"Merőben új módszerrel vennék fel a harcot a koronavírussal a kínai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fb9df1-61bf-49b9-93e7-790bcec01b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok már karanténban vannak.\r

","shortLead":"Az állatok már karanténban vannak.\r

","id":"20200519_Tobb_tizezer_meh_elt_egy_egri_haz_plafonjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18fb9df1-61bf-49b9-93e7-790bcec01b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d220071b-299e-4e3f-b922-a03df7940616","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Tobb_tizezer_meh_elt_egy_egri_haz_plafonjaban","timestamp":"2020. május. 19. 20:40","title":"Több tízezer méh élt egy egri ház plafonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja a melegeket és a transzneműeket.","shortLead":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja...","id":"20200521_transznemuek_independent_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f0e1d-f9bf-4928-ad0a-00528ce6d99c","keywords":null,"link":"/360/20200521_transznemuek_independent_szemle","timestamp":"2020. május. 21. 08:45","title":"Independent: A transzneműek elleni fellépéssel lett végképp diktátor Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]