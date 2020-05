Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","shortLead":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","id":"20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419479c7-78e1-49ea-8e76-65f9545f2949","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","timestamp":"2020. május. 26. 19:30","title":"Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, nem változtatnak a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","shortLead":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","id":"20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821961fd-1c5f-445d-9794-b647da9853b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","timestamp":"2020. május. 27. 06:48","title":"A gellérthegyi Citadella megújítása is kiemelt beruházás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","id":"20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43113d35-8b25-42d9-9ba9-c73c081d40d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","timestamp":"2020. május. 27. 20:33","title":"Nem akar csillapodni a járvány Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A macOS legújabb, 10.15.5-ös frissítésébe egy olyan funkció is bekerült, amivel kitolható az akkumulátor üzemideje.","shortLead":"A macOS legújabb, 10.15.5-ös frissítésébe egy olyan funkció is bekerült, amivel kitolható az akkumulátor üzemideje.","id":"20200527_apple_macbook_mac_os_catalina_10_15_5_akkumulator_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54415a83-44e2-4d6d-96a4-f73e2079957e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_apple_macbook_mac_os_catalina_10_15_5_akkumulator_vedelme","timestamp":"2020. május. 27. 08:33","title":"Álomfunkció jött az Apple laptopjaihoz, segít megvédeni az akkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7400f26-9937-421d-b705-30385330f51a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magabiztos és nagyon bájos a vadaspark legifjabb lakója. 