Rendkívül népszerűek a szabadidő-autók, így az olasz Fiat is készít egy SUV változatot az egyik, tömegmodellnek szánt autójából: hamarosan érkezhet a Tipo frissített változata, és crossover változatban is gyárthatják.

A Fiat 500X és 500L hasonló modellje a márkának, de még hiányzott egy kevésbé divatorientált és olcsóbb darab a kínálatból. Ez lehet a Tipo Cross, amely a jelenleg gyártott öt- és négyajtós, valamint kombi formátumban mellé érkezne.

A kocsi vagy a Tipo platformjára épül majd az SUV-szegmensre jellemző stíluselemekkel – ebben az esetben a mechanikai elemeket részben a Fiat-Chrysler konszernbe tartozó Jeep Compasstól örökölhetné, ha 4x4-es változat is készülne belőle –, vagy az EMP2 platformra. Ez a francia PSA Peugeot-Citroen párosé, amely már így is számos crossover modell alapja a Peugeot 3008-astól egészen az Opel Grandland X-ig. A Fiat-Chrysler pedig éppen most lépett velük szövetségre a fejlesztések terén.

A modellre, amely a fentiek mellett a Nissan Qashqai és a Skoda Karoq ellenfele is lesz, úgy tűnik, 2024-ig kell várni.

